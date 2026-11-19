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Восьмая часть фантастической серии "Трансформеры" может неожиданно связать новую историю с Сэмом Уитвики, героем, которого сыграл Шайа ЛаБаф из первых фильмов Майкла Бэя. Согласно появившейся в Сети утечке, главным персонажем будущего блокбастера станет сын Сэма. Более того, создатели якобы собираются использовать концепцию мультивселенной, чтобы фактически изменить историю игровой франшизы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Ожидается, что новый фильм может стать прямым продолжением картины "Трансформеры" 2007 года, проигнорировав события последующих частей. Таким образом, студия Skydance и Paramount Pictures, по версии источника, намерены создать альтернативную временную линию и начать историю практически заново, сохранив связь с оригиналом.

Если сведения подтвердятся, это станет довольно необычным решением для франшизы. Вместо очередного продолжения приключений уже знакомых героев зрителям предложат историю следующего поколения. При этом появление сына Сэма Уитвики вовсе не означает возвращения самого Шайи ЛаБафа к роли: официально актер не заявлен в составе проекта.

В новой картине также могут появиться максималы - роботы, способные превращаться в животных. Они уже были представлены в фильме "Трансформеры: Восхождение Звероботов", однако в предполагаемой альтернативной версии событий их история может получить совершенно другое развитие.

Некоторые детали будущего сюжета ранее стали известны благодаря информации о кастинге. В центре истории, предположительно, окажется подросток-аутсайдер с острым языком, который предпочитает проводить время за трансляциями на Twitch. Его воспитывает мать-одиночка. Вторым ключевым персонажем станет девушка чуть старше двадцати лет, передвигающаяся на мотоцикле и помогающая юному герою обрести свое предназначение. Действие фильма, как сообщалось ранее, развернется в современности.

Стивен Спилберг вновь будет участвовать в развитии франшизы в качестве исполнительного продюсера и отвечать за творческое направление проекта. Майкл Бэй, снявший первые пять фильмов серии, намерен вновь занять режиссерское кресло.

Если слух окажется правдой, "Трансформеры 8" могут стать не просто очередным продолжением, а попыткой переосмыслить всю игровую серию, вернув ее к истокам и одновременно открыв дорогу новым персонажам. Дата выхода фильма пока не объявлена.