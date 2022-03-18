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Фильмы будут!
Шимырбаева Галия
Корреспондент Алматинского корпункта

Кино – это реальная сила во всех отношениях. Это и культура, и идеология, и рабочие места, которые созданы за эти годы. И отечественной киноиндустрии есть что предложить зрителю. Поэтому серьезных оснований для паники нет – кинотеатры смогут работать.

Глава сети кинотеатров Kinopark и Kinoplexx Theatres Алмаз Малдыбаев сообщил, что с 1 апреля кинотеатры этой сети закроются, так как все иностранное кино, которое показывается у нас, идет через Москву, то есть технически Казахстан получает то, что было обработано в России.

Заместитель председателя правления Государственного центра поддержки национального кино Бауржан Шукенов, к которому мы обратились за разъяснением ситуации на казахстанском кинорынке, сообщил, что частные компании, конечно, могут вести себя так, как они считают нужным, это связано с экономическими возможностями каждой из них, но в целом серьезных оснований для паники нет.

– Основными игроками на казахстанском рынке кинопроката являются пять голливудских студий – Paramount Pictures Corporation, Universal Pictures, Warner Bros, Walt Disney Company и Sony, – сообщил наш собеседник. – Распространением фильмов последних двух (Walt Disney Company и Sony) на территории республики занимается компания «Меломан», представителем остальных трех студий является Sulpak Cinema. Эта «большая пятерка» никаких санкций Казахстану не объявляла. При этом Paramount Pictures Corporation, Universal Pictures, Warner Bros работают с Sulpak Cinema напрямую, без посредников. Ситуация с Walt Disney Company и Sony немного усложнилась сейчас тем, что у этих компаний договоры были со всем СНГ. И теперь, если они отсекли Россию, то в юридическом плане и мы тоже, получается, «зависли», так как территориально входили в этот договор. Но пока, как утверж­дает один из глобальных представителей голливудских компаний, до мая этого года все будет идти в прежнем режиме. И потом на нашем рынке достаточно много снимается нашего, казахстанского кино. Только в этом месяце выходят в прокат восемь отечественных фильмов, все они неплохие, замеченные на международных кинофес­тивалях, просто с ними надо работать в плане раскрутки. В общей сложности в этом году готовы выйти на большой экран 20 с лишним картин, созданных с помощью господдержки, в дополнение к ним на подходе фильмы от независимых продюсерских компаний.

Так что проблем с репертуаром не должно быть, по крайней мере – тяжелых. Что касается внутренних неурядиц, то они существовали всегда, и они есть не только в Kinopark и Kinoplexx Theatres, но и у всей казахстанской киносети. Мы все знаем, что последние два-три года кинотеатры не мог­ли нормально работать, потому что были закрыты, и зритель просто перестал ходить в кино, а у всех кредиты, обслуживание объектов и так далее. Вот это, конечно, проблема большая, ее надо решать каким-то образом. Мы бы хотели со всеми игроками встретиться и просто понять, что надо сделать, чтобы кинотеатры реально работали и все сеансы были заполнены, потому что они – это основа киноиндустрии. Если кинотеатров вдруг не станет, мы все должны уходить в какую-то другую сферу – в стриминговые платформы или еще куда-то – и выстраивать новую стратегию – как жить дальше. Но я не думаю, что вся индустрия может остановиться в одночасье. Кино – это реальная сила во всех отношениях. Это и культура, и идеология, и рабочие места, которые созданы за эти годы.

Можно ли обойтись без российского звена? Можно. Уже сейчас половина компаний дублируют иностранное кино сами. Если даже мы и не сможем вытягивать дубляж, то на самый крайний случай есть возможность показывать фильмы в оригинале с субтитрами. Огромная киноиндустрия Китая вообще не заморачивается этим вопросом, там все зарубежное кино показывают именно так. А малые кинематографии, особенно европейские, давно взяли за правило смотреть кино только на «языке». Грузия, например, давно уже так работает. У нас тоже есть такой зритель, который с удовольствием смотрит кино именно так. И это правильно, это очень серьезно развивает культуру киносмотрения и учит воспринимать эмоции на языке оригинала. Но здесь, правда, у нас есть проблемы. Во-первых, такой публики у нас мало; во-вторых, по Закону РК «О кинематографии» мы обязаны адаптировать кино на государственный язык. Как демонстрировать кино на языке оригинала с субтитрами как на казахском, так и на русском языках? Показывать кино с двумя субтитрами – казахскими и русскими. В Прибалтике пытались делать это, но было очень тяжело – практически весь экран был в тексте.

Поэтому главный акцент, повторюсь, у нас сейчас на собственное кино. Оно очень неплохое, но его должно быть много, и оно должно быть разным – и блокбас­теры, и артхаус, и легкое развлекательное, а самое главное – хорошее, качественно снятое. Если фильмы в кинотеат­рах будут соответствовать этим критериям, то зритель станет голосовать кошельком, а кинобизнес будет жить. Национальная кинематография сможет регулировать себя, если займет 30% рынка на своей территории. В целом этот показатель у нас пока меньше, хотя в прошлом месяце мы достигли этих 30% и по сборам, и по количеству фильмов. В марте, возможно, выйдем на пределы этой цифры, потому что выпус­тим в прокат восемь достаточно интересных отечественных фильмов. Если же будем превышать названные 30% на постоянной основе, то кино, которое неинтересно нашему зрителю, будет потихоньку уходить от нас, а это уже путь к самостоятельнос­ти. Но держать руку на пульсе, чтобы четко видеть, какое кино у нас лучше смотрится, – это задача всей нашей киноиндустрии. Так что сложившаяся ситуация, с одной стороны, сложная, а с другой – открывает новые перспективы. Так, как было раньше, уже не будет, теперь надо искать новые подходы к тому, чтобы двигать киноиндустрию.

Подчеркиваю еще раз – кинотеатры закрываться не собираются. Те, кто работает с самым разнообразным репертуаром, те нормально выйдут из ситуации. Кроме Walt Disney Company и Sony, существуют еще три глобальных игрока – Paramount Pictures Corporation, Universal Pictures, Warner Bros, которые поставляют нам свое кино без проблем. Пока они держатся, ситуация глобально не поменяется.

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