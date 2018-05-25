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​Философ, режиссер, икона стиля
Лилия Сыздыкова

100-летие со дня рождения выдающегося шведского режиссера и драматурга в нынешнем году широко отмечается и на его родине, и в мире кинематографа. Выставка в Астане, посвященная этой культовой для киноискусства персоне, стала подарком Посольства Швеции в РК и Шведского института к 20-летию казахстанской столицы. Открывая выставку в центре современного искусства «Куланши» во Дворце Мира и Согласия, посол Швеции в Казахстане Матс Фойер назвал Бергмана «одним из самых известных шведов мира» и одной из самых выдающихся фигур в истории кинематографического искусства.

– Бергман принадлежит к относительно малочисленной группе режиссеров, таких как Феллини, Антониони и Тарковский, чьи фамилии редко должны сопровождаться именем. Бергман стал «фирменным знаком». Мы празднуем юбилей Бергмана не только чтобы восхититься национальным достоянием, но и чтобы отметить значение творчества художника, – подчеркнул дипломат. – Особый акцент выставки сделан и на то, какое влияние оказал Бергман на современную моду и искусство. Пусть сам он и не интересовался модой, одевался очень просто и одинаково всю свою жизнь, его привычный стиль стал культовым в Швеции.

Свою первую киноработу по своему же сценарию Берг­ман завершил в 1946-м, последняя картина в его фильмографии датирована 2003 годом. Всего за это время он снял более 60 фильмов для кино и телевидения, многие из которых сегодня – безусловная классика и «золотой фонд» мирового кинематографа. Шведский режиссер неоднократно становился лауреатом Каннского, Берлинского и Венецианского кинофестивалей, четырежды получал премию «Оскар». Охватить такое колоссальное наследие в полной мере в рамках одной экспозиции было бы просто невозможно, поэтому выставка в Астане сконцентрирована только на нескольких фильмах, знаковых для творчества Бергмана: «Седьмая печать» (1957), «Персона» (1966), «Сцены из супружеской жизни» (1973) и «Фанни и Александр» (1982).

Основные темы творчества Бергмана – это кризис традиционной семьи, кризис религии, одиночество, смерть, анализ отношений между людьми. Как отметил на вернисаже преподаватель КазГЮУ, магистр философии Дмитрий Мельников, этот шведский режиссер был одним из основоположников философского кино.

– Бергман показал, что кино является очень важной формой познания глубоких и скрытых измерений человеческого опыта, – подчеркнул он. – Если попытаться философски обобщить, что мы можем найти в работах этого режиссера, то я бы сформулировал это так: Бергман визуализирует наши первичные и часто невнятные ощущения. Например, то, как мы ощущаем свое собственное существование. Его воображение как художника – это способность в создаваемых на экране образах «схватить» нечто важное, что, возможно, другими способами познать нельзя.

Фотографии и кадры из фильмов, интересные факты и истории, связанные с режиссером и его работами, документальные короткометражки, рассказывающие о влиянии Бергмана на различные области искусства, одежда известных шведских современных дизайнеров, вдохновленная фильмами Бергмана (например, одеянием Смерти в «Седьмой печати»). Вот основные экспонаты лаконичной и стильной экспозиции, одинаково интерес­ной как для поклонников его творчества, так и для тех, кто знаком с именем Бергмана лишь понаслышке.

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