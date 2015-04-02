Философия эпики и харизма таланта

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА
фото Юрия БЕККЕРА
Спектакль после премьеры на родной сцене был показан с аншлагом в парижском театре на Елисейских полях. После Парижа он вновь собрал алматинских меломанов, которые ожидали с нетерпением этой встречи. Сравнивая премьерный спектакль с только что прошедшим, убеждаешься, что с каждым представлением он развивается и мужает, когда образы, вызревая в сознании артистов, становятся все более емкими и убедительными.
Особенно это видно, как считает поклонница оперного искусства преподаватель Алматинского музколледжа Инна Лебедева, по главной партии оперы – образу Абая, воплощенному лауреатом Государственной премии Талгатом Кузембаевым. Действительно, в его исполнении величие казахского мыслителя с каждым разом насыщается все большей эпической и философской значимостью. Не менее убедительным предстал образ Ажар, созданный оперной дивой народной артисткой РК Майрой Мухамедкызы. Веришь, что только такая сильная личность могла бросить вызов устоям общества и решиться на борьбу за свое счастье. Контрастом трагической судьбе Ажар является ее веселая подруга Карлыгаш, партию которой чудесно спела молодая красивая певица Оксана Давыденко. Удивляет и восхищает своей харизмой образ старейшины и судьи Сыртана в исполнении 25-летнего певца Таира Тажи. Его распевный, сильный бас сразу приковывает внимание.
Динамику музыкальной драмы мастерски обострил дирижер Алан Бурибаев. Он сумел максимально выя­вить палитру оркестровых красок и ускорить темпы некоторых хоровых и танцевальных номеров и таким образом туго закрутить спираль конф­ликта. Конечно, оркестру при этом пришлось потрудиться. Но зато, например, какое упоение было слушать и смотреть череду казахских танцев, которые на покатой (!) сцене-холме легко выплясывали танцовщики балета. Далее звучала ария Айдара «Айттым сәлем, Қаламқас!» в очаровательном исполнении Дархана Жолдыбаева. Казалось, ничто не предвещает беды… Но вдруг удар литавр, как гром среди ясного неба, и отравленный Айдар падает на руки друзей. Затем коллизия раскрывается в мощных, вдохновенно спетых хоровых сценах, когда народ прощается со своим любимцем – молодым поэтом Айдаром, изгоняет его отравителей и сплачивается вокруг просветителя и защитника новых гуманистических идей Абая.
Прекрасная, глубоко национальная, замечательно исполненная музыка и органичная, свежая сценография, безусловно, оставляют неизгладимое впечатление. И возникает желание снова прийти на встречу с шедевром, поднявшим оперное искусство Казахстана на высоту мирового музыкального Олимпа. К слову, абсолютно новая постановка оперы «Абай» сейчас осуществляется в Astana Opera. Ее премьера под управлением Алана Бурибаева запланирована на 24 июня.

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