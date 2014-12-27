Философия модернизации

Свежий выпуск
585
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
За 11 месяцев 2014 года в Павлодарской области выработано 36,9 млрд. кВт/час электроэнергии. Это 44,2% в объеме республики. Среди других регионов Казахстана область занимает первое место по данному показателю, в чем немалая доля заслуги станций АО «Центрально-Азиатская элект­роэнергетическая корпорация» (ЦАЭК), которое вносит весомый вклад в реализацию Послания Главы государства Нурсултана Назарбаева­ народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее». О том, как компания решает актуальные вопросы электро- и теплоснабжения в северных регионах республики, рассказал в беседе президент АО «ЦАЭК» Еркын АМИРХАНОВ.
– Еркын Адамиянович, что сегодня представляет собой ваше акционерное общество, если оно играет столь заметную роль на энергетическом рынке республики?
– ЦАЭК является самой крупной в Казахстане частной энергетической компанией. Наши генерирующие предприятия – это станции комбинированной выработки электрической и тепловой энергии: Павлодарские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Экибастузская ТЭЦ, Петропавловская ТЭЦ-2, входящие в состав АО «Павлодарэнерго» и АО «Севказэнерго». В Астане компания контролирует сбытовую структуру – ТОО «Астанаэнергосбыт», а также АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания».
Благодаря наличию собственных сетей, ЦАЭК имеет возможность поставлять тепловую и электрическую энергию до каждого потребителя с максимальной эффективностью. Мы обслуживаем территорию, на которой проживает более 2 миллио­нов человек, что составляет 12% населения республики.
В состав акционеров компании входят три авторитетных международных института: Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский и Исламский банки развития. Участие таких ведущих международных игроков в разработке стратегии, а также предоставление долгосрочного финансирования для осуществления инвестиционных проектов являются показателем высокого доверия к корпоративному управлению в компании и выбранной программе развития.
– Вы уже назвали ряд энергетических производств. И все же: какими мощностями обладает структура, и какими вы видите результаты перспективного плана развития?
– Суммарная установленная электрическая мощность составляет 1 081 МВт – по данному показателю ЦАЭК является лидером среди частных энергогенерирующих компаний Казахстана. Суммарная установленная тепловая мощность корпорации – 2 895 Гкал/ч. Сегодня ЦАЭК занимает 3-е место в электроэнергетической отрасли Казахстана по объему запланированных капитальных вложений на обновление и реконструкцию производственных активов. Из намеченных 190 миллиардов тенге на модернизацию в период с 2009 по 2018 год к настоящему времени мы освоили уже 102,59 миллиарда. Инвестиции повышают надежность и эффективность работы оборудования энергетических объектов. Уже сейчас видны результаты: если в 2009 году основное оборудование «Севказэнерго» было изношено на 89%, то ныне этот показатель составляет уже 67%. Результаты «Павлодарэнерго» на данный момент составляют 60,9%. Планируем, что к 2018 году износ основного оборудования наших активов снизится до 39% по сравнению с 80% в 2009 году.
– Понятно, что ЦАЭК работает не в вакууме. Поэтому хотелось бы знать: какой вклад вносит компания в обеспечение энергетической независимости Казахстана?
– Для начала скажу, что в связи с реализацией проектов в рамках государственной программы ФИИР мы готовимся к существенному росту потребления электроэнергии в Павлодаре. Отвечая на этот вызов, ЦАЭК готов строить новые станции и энергоблоки, модернизировать устаревшие мощности. Например, согласно нашей стратегии из имеющихся четырех ТЭЦ на двух планируется модернизация и реконструкция с расширением – это Павлодарская ТЭЦ-3 и Петропавловская ТЭЦ-2. Таким образом, мы обеспечиваем производство электроэнергии в необходимых объемах прямо на территории строящихся промышленных объектов. Это будет на­дежнее и гораздо дешевле.
Далее отмечу, что АО «Павлодарэнерго» проводит масштабную реконструкцию подстанции «Промышленная», которая позволит увеличить пропускную способность и повысить надежность параллельной работы Павлодарского энергоузла с Национальной электрической сетью Казахстана (НЭС). Сегодня они связаны линиями 110 кВ, что является недостаточным. В рамках проекта KEGOK построит воздушную линию ВЛ-220, которая соединит Павлодарский энергоузел с НЕС Казахстана.
– В следующем году завершается действие политики предельных тарифов. Как велась работа в ее рамках, и как планируете действовать после 2015 года?
– Ставшее уже знаменитым Постановление Правительства РК «О предельных тарифах» было подписано в 2009 году. Тогда государство на несколько лет вперед гарантировало энергогенерирующим предприятиям тариф на электроэнергию, который бы не только покрывал текущие расходы, но и обеспечивал получение прибыли. Условием было то, что эти дополнительные средства в полном объеме должны расходоваться только на обновление оборудования. Данная политика стала действенным инструментом для реализации проектов по модернизации и реконструкции энергетической инфраструктуры Казахстана.
АО «Павлодарэнерго» за период действия предельных тарифов инвестировало в реконструкцию своих трех станций порядка 50 миллиардов тенге. В Петропавловске на объектах «Севказэнерго» в рамках программы предельных тарифов с 2009 по 2014 год включительно реализовано проектов на сумму 23,8 миллиарда тенге.
– Расскажите о наиболее значимых социальных проектах и о политике компании в области экологии.
– Забота об окружающей среде является частью нашей социальной ответственности перед жителями регионов присутствия. Все новое оборудование предприятий оснащается современными автоматизированными системами управления технологическими процессами и эффективными очистными устройствами. На всех станциях произведена реконструкция золоуловителей с установкой эмульгаторов второго поколения, позволивших снизить вредные выбросы золы в 5 раз. В 2014 году предприятия, входящие в ЦАЭК, не допустили превышения нормативов допустимых выбросов. Следуя принятой экологической политике, компания внедряет новые технологии и обеспечивает опережение экологических параметров производства над утвержденными в Казахстане стандартами. К примеру, 3 декабря 2014 года на Петропавловской ТЭЦ-2 введен в эксплуатацию новый котлоагрегат № 8. Мы вложили в этот проект более 5 миллиардов тенге. Благодаря новому котлоагрегату существенно увеличилась установленная мощность станции по пару, вместе с тем теперь мы будем сжигать в год почти на 3 тысячи тонн угля меньше: степень очистки золо­улавливающих установок нового котла равна 99,7%.
Такая же работа по модернизации котлов и турбин проводится и на Павлодарской ТЭЦ-3, где в декабре текущего года после глубокой модернизации мы запустили в работу турбину № 5 с повышенным КПД и ввели в эксплуатацию новый золоотвал.
В 2013 году заслуги ЦАЭК в сфере защиты экологии были отмечены на государственном уровне. АО «Севказэнерго» признано золотым лауреатом премии «Парыз-2013» в номинации «За вклад в экологию».
Тот факт, что наша компания активно привлекает заемные средства для реализации своих инвестиционных проектов с целью снизить нагрузку на тарифы для населения, является лучшим проявлением нашей социальной ответственности. Наряду с этим мы занимаемся проектами для улучшения жизни населения в регионах присутствия. К примеру, в Рабочем поселке Петропавловска скоро приступят к строительству детского сада на 320 мест. В следующем году планируем сдать объект.
– Насколько остро стоит воп­рос подготовки кадров? И как он решается?
– В группе компаний ЦАЭК работает более 10 тысяч человек – это наша большая ценность на сегодняшний день. Коллектив формировался десятилетиями, у нас не редкость трудовые династии. Стараемся удерживать ключевых работников, чьи знания и навыки имеют предпочтительное значение. Активно сотрудничаем с учебными заведениями высшего, среднего и дополнительного профессионального образования с акцентом на профильные энергетические учебные заведения и кафедры. У нас есть и свои учебные центры, где сотрудники проходят подготовку и переподготовку. Надеемся, что со временем все больше молодежи будет делать выбор в пользу рабочих профессий, ведь государство выделяет достаточное количество грантов на технические специальности. Все это даст результаты, и со временем вопрос подготовки кадров для энергетики будет решен.

Популярное

Все
Еще раз о кино
Парень из Шымкента всерьез настроен вывести казахстанские комиксы на один уровень с мировыми
Я везу из-за «бугра» телефон, табак, меха
Пещера Коныр-Аулие веками манит людей своими легендами и магической атмосферой. Все, что известно об этом месте, похоже и на правду, и на миф одновременно
В Байконыре 27-летняя местная жительница обманула девочку восьми лет, завладев золотыми украшениями на 400 тысяч тенге
«Когда начинается ремонт, муж служит другой семье» – гласит древняя мудрость
Нетепличные условия
В Аральском районе предпринимателей, обеспечивающих работу школьных столовых и буфетов, заставляли платить по 6 000 тенге в месяц за размещение меню на платформах kundelik.kz и mektepmenu.kz
Полноценное детство для всех
«Неотложка» станет быстрее
Чтобы избежать беды
«Наполи» рвется к чемпионству
Джокович догнал Надаля
От «Кракенов» до «Барыса»
Можешь помочь – помоги!
В мировых контекстах
Еще одно «серебро»
Хочу служить!
Гусеничный трактор «серебряного» волонтера Минниагзама Авлиярова расчищает дороги села от снега
Энергия добра
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
На партийном поле перемены
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Расширены списки регионов для расселения кандасов и переселенцев
Девушка упала в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны
СМИ как эффективная «четвертая власть»
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Новоизбранные и назначенные президентом депутаты Сената прошли регистрацию в ЦИКе
Неосторожная покупка горящего тура обернулась для отпускников неприятностями и судебной тяжбой
Обновление политического класса
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений

Читайте также

Свежий выпуск
«Наполи» рвется к чемпионству
Свежий выпуск
Джокович догнал Надаля
Свежий выпуск
От «Кракенов» до «Барыса»
Свежий выпуск
Хочу служить!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]