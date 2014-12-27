Философия модернизации Свежий выпуск 585 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

За 11 месяцев 2014 года в Павлодарской области выработано 36,9 млрд. кВт/час электроэнергии. Это 44,2% в объеме республики. Среди других регионов Казахстана область занимает первое место по данному показателю, в чем немалая доля заслуги станций АО «Центрально-Азиатская элект­роэнергетическая корпорация» (ЦАЭК), которое вносит весомый вклад в реализацию Послания Главы государства Нурсултана Назарбаева­ народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее». О том, как компания решает актуальные вопросы электро- и теплоснабжения в северных регионах республики, рассказал в беседе президент АО «ЦАЭК» Еркын АМИРХАНОВ.

– Еркын Адамиянович, что сегодня представляет собой ваше акционерное общество, если оно играет столь заметную роль на энергетическом рынке республики?

– ЦАЭК является самой крупной в Казахстане частной энергетической компанией. Наши генерирующие предприятия – это станции комбинированной выработки электрической и тепловой энергии: Павлодарские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Экибастузская ТЭЦ, Петропавловская ТЭЦ-2, входящие в состав АО «Павлодарэнерго» и АО «Севказэнерго». В Астане компания контролирует сбытовую структуру – ТОО «Астанаэнергосбыт», а также АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания».

Благодаря наличию собственных сетей, ЦАЭК имеет возможность поставлять тепловую и электрическую энергию до каждого потребителя с максимальной эффективностью. Мы обслуживаем территорию, на которой проживает более 2 миллио­нов человек, что составляет 12% населения республики.

В состав акционеров компании входят три авторитетных международных института: Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский и Исламский банки развития. Участие таких ведущих международных игроков в разработке стратегии, а также предоставление долгосрочного финансирования для осуществления инвестиционных проектов являются показателем высокого доверия к корпоративному управлению в компании и выбранной программе развития.

– Вы уже назвали ряд энергетических производств. И все же: какими мощностями обладает структура, и какими вы видите результаты перспективного плана развития?

– Суммарная установленная электрическая мощность составляет 1 081 МВт – по данному показателю ЦАЭК является лидером среди частных энергогенерирующих компаний Казахстана. Суммарная установленная тепловая мощность корпорации – 2 895 Гкал/ч. Сегодня ЦАЭК занимает 3-е место в электроэнергетической отрасли Казахстана по объему запланированных капитальных вложений на обновление и реконструкцию производственных активов. Из намеченных 190 миллиардов тенге на модернизацию в период с 2009 по 2018 год к настоящему времени мы освоили уже 102,59 миллиарда. Инвестиции повышают надежность и эффективность работы оборудования энергетических объектов. Уже сейчас видны результаты: если в 2009 году основное оборудование «Севказэнерго» было изношено на 89%, то ныне этот показатель составляет уже 67%. Результаты «Павлодарэнерго» на данный момент составляют 60,9%. Планируем, что к 2018 году износ основного оборудования наших активов снизится до 39% по сравнению с 80% в 2009 году.

– Понятно, что ЦАЭК работает не в вакууме. Поэтому хотелось бы знать: какой вклад вносит компания в обеспечение энергетической независимости Казахстана?

– Для начала скажу, что в связи с реализацией проектов в рамках государственной программы ФИИР мы готовимся к существенному росту потребления электроэнергии в Павлодаре. Отвечая на этот вызов, ЦАЭК готов строить новые станции и энергоблоки, модернизировать устаревшие мощности. Например, согласно нашей стратегии из имеющихся четырех ТЭЦ на двух планируется модернизация и реконструкция с расширением – это Павлодарская ТЭЦ-3 и Петропавловская ТЭЦ-2. Таким образом, мы обеспечиваем производство электроэнергии в необходимых объемах прямо на территории строящихся промышленных объектов. Это будет на­дежнее и гораздо дешевле.

Далее отмечу, что АО «Павлодарэнерго» проводит масштабную реконструкцию подстанции «Промышленная», которая позволит увеличить пропускную способность и повысить надежность параллельной работы Павлодарского энергоузла с Национальной электрической сетью Казахстана (НЭС). Сегодня они связаны линиями 110 кВ, что является недостаточным. В рамках проекта KEGOK построит воздушную линию ВЛ-220, которая соединит Павлодарский энергоузел с НЕС Казахстана.

– В следующем году завершается действие политики предельных тарифов. Как велась работа в ее рамках, и как планируете действовать после 2015 года?

– Ставшее уже знаменитым Постановление Правительства РК «О предельных тарифах» было подписано в 2009 году. Тогда государство на несколько лет вперед гарантировало энергогенерирующим предприятиям тариф на электроэнергию, который бы не только покрывал текущие расходы, но и обеспечивал получение прибыли. Условием было то, что эти дополнительные средства в полном объеме должны расходоваться только на обновление оборудования. Данная политика стала действенным инструментом для реализации проектов по модернизации и реконструкции энергетической инфраструктуры Казахстана.

АО «Павлодарэнерго» за период действия предельных тарифов инвестировало в реконструкцию своих трех станций порядка 50 миллиардов тенге. В Петропавловске на объектах «Севказэнерго» в рамках программы предельных тарифов с 2009 по 2014 год включительно реализовано проектов на сумму 23,8 миллиарда тенге.

– Расскажите о наиболее значимых социальных проектах и о политике компании в области экологии.

– Забота об окружающей среде является частью нашей социальной ответственности перед жителями регионов присутствия. Все новое оборудование предприятий оснащается современными автоматизированными системами управления технологическими процессами и эффективными очистными устройствами. На всех станциях произведена реконструкция золоуловителей с установкой эмульгаторов второго поколения, позволивших снизить вредные выбросы золы в 5 раз. В 2014 году предприятия, входящие в ЦАЭК, не допустили превышения нормативов допустимых выбросов. Следуя принятой экологической политике, компания внедряет новые технологии и обеспечивает опережение экологических параметров производства над утвержденными в Казахстане стандартами. К примеру, 3 декабря 2014 года на Петропавловской ТЭЦ-2 введен в эксплуатацию новый котлоагрегат № 8. Мы вложили в этот проект более 5 миллиардов тенге. Благодаря новому котлоагрегату существенно увеличилась установленная мощность станции по пару, вместе с тем теперь мы будем сжигать в год почти на 3 тысячи тонн угля меньше: степень очистки золо­улавливающих установок нового котла равна 99,7%.

Такая же работа по модернизации котлов и турбин проводится и на Павлодарской ТЭЦ-3, где в декабре текущего года после глубокой модернизации мы запустили в работу турбину № 5 с повышенным КПД и ввели в эксплуатацию новый золоотвал.

В 2013 году заслуги ЦАЭК в сфере защиты экологии были отмечены на государственном уровне. АО «Севказэнерго» признано золотым лауреатом премии «Парыз-2013» в номинации «За вклад в экологию».

Тот факт, что наша компания активно привлекает заемные средства для реализации своих инвестиционных проектов с целью снизить нагрузку на тарифы для населения, является лучшим проявлением нашей социальной ответственности. Наряду с этим мы занимаемся проектами для улучшения жизни населения в регионах присутствия. К примеру, в Рабочем поселке Петропавловска скоро приступят к строительству детского сада на 320 мест. В следующем году планируем сдать объект.

– Насколько остро стоит воп­рос подготовки кадров? И как он решается?

– В группе компаний ЦАЭК работает более 10 тысяч человек – это наша большая ценность на сегодняшний день. Коллектив формировался десятилетиями, у нас не редкость трудовые династии. Стараемся удерживать ключевых работников, чьи знания и навыки имеют предпочтительное значение. Активно сотрудничаем с учебными заведениями высшего, среднего и дополнительного профессионального образования с акцентом на профильные энергетические учебные заведения и кафедры. У нас есть и свои учебные центры, где сотрудники проходят подготовку и переподготовку. Надеемся, что со временем все больше молодежи будет делать выбор в пользу рабочих профессий, ведь государство выделяет достаточное количество грантов на технические специальности. Все это даст результаты, и со временем вопрос подготовки кадров для энергетики будет решен.