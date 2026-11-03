Финал большого ярмарочного сезона

Малый бизнес
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Сельскохозяйственной ярмаркой, прошедшей в столице в минувшую субботу, акмолинцы завершили серию региональных сельскохозяйственных ярмарок в нынешнем году.

фото пресс-службы облакимата Акмолинской области

На сей раз было представлено более 50 видов продукции общим объемом свыше тысячи тонн.

Ярмарка, прошедшая на ипподроме «Казанат», стала хорошей возможностью для жителей Астаны приобрести продовольственные товары по доступным ценам. На прилавках акмолинские сельхозтоваропроизводители развернули настоящий гастрономический ассортимент: мясо и колбасные изделия, свежая рыба, молочная продукция, мука, крупы, растительное масло, а также картофель и овощи. Отдельно в столицу доставили 350 тыс. яиц. Покупатели могли приобрести для повседневного стола в одном месте все необходимое и свежее.

Кроме того, на ярмарке можно было запастись дровами, купить семена, саженцы и другие сезонные товары. Активисты волонтерского движения помогали покупателям доставлять товары к машинам.

Как обычно, постарались и артис­ты региона, подготовив насыщенную культурную программу для жителей и гостей главного города страны. Пришедшие на ярмарку жители столицы могли принять участие в викторинах, посетить фотозону с национальными атрибутами и присоединиться к экологической акции ECO Birlik. Горожане сдавали пластик на переработку и получали памятные подарки.

Региональная ярмарка стала площадкой для демонстрации агропромышленного потенциала области, играющей важную роль в обеспечении продовольственной безопасности Астаны. На долю Акмолинской области приходится около 40% потребности столицы в молочной продукции – порядка 140 тонн ежедневно. Регион также обеспечивает около 30% поставок мяса, или 80 тонн в день, и около 80% потребности столицы в яйцах, а это порядка 700 тыс. штук ежедневно.

Ярмарку посетил аким области Марат Ахметжанов, отметив, что акмолинцы привезли более тысячи тонн продукции по доступным ценам.

– При этом наша задача гораздо шире, мы намерены наращивать производство и расширять географию поставок, обеспечивая продовольствием не только Астану, но и другие регионы Казахстана. В нынешнем Послании Глава государства отметил важность развития мясного кластера. Мы последовательно движемся в этом направлении: завозим элитный племенной скот, развиваем фермерские хозяйства и создаем условия для увеличения поголовья. Наша область стала одним из первых участников программы «Береке» и получила наибольший объем финансирования, – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Добавим, что в регионе продолжается осуществление проектов, направленных на развитие животноводства и увеличение объемов производства продукции. Один из «якорных» проектов – Ерейментауский мясной клас­тер, предусматривающий создание трех репродукторов общей мощностью 20 тыс. голов крупного рогатого скота, откормочной площадки на 30 тыс. голов, а также объединение около 300 фермерских хозяйств.

Развивается молочное животноводство. За последние три года в области заработали шесть молочно-товарных ферм общей мощностью 5,8 тыс. голов дойного стада. В ближайшие два года планируется строительство еще шести МТФ. Их запуск позволит к 2030 году увеличить производство товарного молока почти вдвое.

Дополнительным шагом в развитии мясного животноводства стал завоз в регион 1,1 тыс. овец элитной породы дорпер. Это первый этап крупного проекта, осуществляемого в рамках программы льготного кредитования бизнеса «Береке».

#ярмарка #бизнес

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