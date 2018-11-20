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«Финал четырех» пройдет без «посторонних»
Юрий Лифинцев
…Арена спорткомплекса «Зимний стадион» в небольшом городке Хрудиме в первый день стала местом встречи старых соперников – чемпионов Казахстана и Италии. С «Пескарой» наш «Кайрат» встречался год назад в Минске и уверенно победил со счетом 5:1. Но в первой половине нового противостояния показалось, что итальянцы на этот раз и лучше подготовились к игре с нашей командой, и больше уроков извлекли из прошлогоднего противостояния. Открыв счет уже на 9-й секунде матча, «Пескара» почти весь первый тайм успешно защищалась, давая повод говорить о том, что соперники нашли-таки противоядие против острых атак «Кайрата».