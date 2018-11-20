​«Финал четырех» пройдет без «посторонних»

…Арена спорткомплекса «Зимний стадион» в небольшом городке Хрудиме в первый день стала местом встречи старых соперников – чемпионов Казах­стана и Италии. С «Пескарой» наш «Кайрат» встречался год назад в Минске и уверенно победил со счетом 5:1. Но в первой половине нового противостояния показалось, что итальянцы на этот раз и лучше подготовились к игре с нашей командой, и больше уроков извлекли из прошлогоднего противостояния. Открыв счет уже на 9-й секунде матча, «Пес­кара» почти весь первый тайм успешно защищалась, давая повод говорить о том, что соперники нашли-таки противоядие против острых атак «Кайрата».

Помимо всего прочего, алматинский клуб в Хрудиме предстал, на первый взгляд, в серьезно ослабленном составе: в нем не было получивших травмы защитника Дугласа и центрфорварда Тайнана. Среди обидчиков «Пескары» 2017 года на этот раз на площадке не было ни Дугласа, ни Золтана Дрота, ни Алешандре, и только Игита по-прежнему стоял в воротах, намного реже оставляя рамку ради опасного прохода вперед и сильнейшего выстрела в сторону голкипера итальянской команды.

Но как быстро летит время! Итальянцы, конечно, молодцы, они были прекрасно готовы к противостоянию с лучшей командой Казахстана, но только с той, с которой проиграли в столице Беларуси. А в Хрудиме «Кайрат» был совсем иным – начиная с нового главного тренера и завершая острием атаки. На 19-й минуте Хоссейн Тайеби сравнял счет, а во втором тайме дважды Биржан Оразов и однажды тот же Игита провели в ворота «Пескары» три мяча. Два из них – в финальной стадии игры, в моменты, когда итальянцы побежали атаковать ворота Игиты впятером. И получили два мяча в свой пустой створ.

Во второй игре – против «Лидсельмаша» из Беларуси – четыре мяча в ворота соперников провел Эдсон, по одному – Тайеби, Ранжел и Даурен Турсагулов. Счет 7:2 в пользу «Кайрата» лишь подтвердил неслучайность недавнего крупного выигрыша алматинцев у этой же команды в Основном раунде Лиги чемпионов УЕФА. В третьем матче «Кайрат» закрепил победу в группе, обыграв хозяев площадки – клуб «Хрудим» – со счетом 4:2. Голы в составе алматинцев забили Ранжел, Джон Леннон, Чингиз Есенаманов и Даурен Турсагулов.

Три игры – три победы. Это как раз то, о чем говорил накануне старта Элитного раунда наставник «Кайрата» Кака. Тогда он высоко оценил и уровень мастерства всех предстоящих соперников, и потенциальные возможности «Пескары», «Лидсельмаша» и «Хрудима», но напоследок сказал: «И все-таки мы едем в Чехию за тремя победами». Вот так интеллигентно, никого не обижая, оценил расклад сил перед матчами бразильский специалист, по сценарию которого и прошел Элитный раунд в группе D.

И вот он – приз: 8-й выход в «финал четырех». Кто и что нас ждет в конце апреля 2019 года? Ответ можно дать только на первую часть этого вопроса.

Итак, в группе А безоговорочную и досрочную победу одержала испанская команда «Интер». Победила она безальтернативно, потому что в квартете не оказалось более или менее достойных соперников. Три победы в трех встречах – таков итог выступлений в Элитном раунде для самого титулованного клуба в Европе, а еще точнее – в мире.

После двух игровых дней в группе B впереди шли испанская «Барса» и российская «Югра». Но в заключительной очной встрече каталонцы были сильнее – 2:0. Они и вошли в финальный квартет. В группе C сражались две португальские команды – «Спортинг» и «Бенфика». Поочередно разобравшись с остальными соперниками, они решали судьбу путевки в «финал четырех» в очном поединке. И этот спор остался решенным не до конца (1:1), хотя по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей первое место с семью набранными очками досталось все-таки «Спортингу».

В финал пробились, скажем честно, все те команды, которые, по мнению специалистов, и должны были туда попасть. И никого из «посторонних». «Интер», «Барса», «Спортинг» и «Кайрат» – таков состав сильнейшего европейского квартета. Место проведения «финала четырех» Лиги чемпионов УЕФА 2019 года будет названо позже. Можно поставить три к одному, что этот микротурнир состоится на Пиренейском полуострове, ведь три команды из четырех – оттуда.

Что касается прежних «финалов четырех» (в розыгрышах Кубка УЕФА по футзалу – так прежде назывался этот турнир), то четырежды он проводился в Испании, по два раза – в Португалии и Казахстане. Просто интересно было бы услышать будущую формулировку: почему очередной финал отдан той или другой стране? Ведь пожаловаться на то, что она реже проводила такие решающие футзальные соревнования, не могут ни Испания, ни Португалия, ни Казахстан…