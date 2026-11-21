За выход в Большой финал Кубка мира FEI, который пройдет в Швеции, борются 22 всадника из пяти стран. Призовой фонд турнира составляет 12,5 тыс. долларов

Фото: Акимат Астаны

В конно-спортивном оздоровительном комплексе «Аргымак» в Астане состоялось торжественное открытие финала Евразийской лиги Кубка мира Международной федерации конного спорта (FEI) по конкуру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы.

В международных соревнованиях зарегистрированы 22 всадника и 31 лошадь из Казахстана, России, Грузии, Кыргызстана и Узбекистана.

Астана принимает Кубок мира второй год подряд. Если в 2025 году в столице состоялся первый этап турнира, то в этом году здесь проходит финал Евразийской лиги. Еще одной особенностью нынешних соревнований стало их проведение в крытом манеже.

В церемонии открытия приняли участие первый вице-президент Международной федерации конного спорта Марк Самуэль, заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Аманбай Нурмуханбетов, генеральный директор Национального олимпийского комитета РК Нурлан Ногербек и президент Федерации конного спорта Казахстана Рустам Баялиев.

Казахстан претендует на проведение олимпийского квалификационного турнира

Президент Федерации конного спорта РК отметил, что в этом году Казахстан принял три этапа Кубка мира, а также провел ряд республиканских соревнований по конкуру и паралимпийской выездке.

По его словам, результаты турниров свидетельствуют о растущем потенциале молодых казахстанских спортсменов.

«Итоги этих соревнований подарили нам большие надежды. Мы чётко увидели, что в стране растёт новое талантливое молодое поколение, увлечённое конным спортом и способное конкурировать на мировом уровне. В целом конный спорт Казахстана в последнее время уверенно заявляет о себе на мировой арене и начинает проявлять себя на международных турнирах. Наш курс ясен, а поставленные цели масштабны! Одно из доказательств этого — мы подали официальную заявку на проведение в следующем году в рамках этапа Кубка мира специального квалификационного турнира (Special Event), дающего лицензии на Олимпийские игры», — сообщил Рустам Баялиев.

Таким образом, Казахстан претендует на проведение в 2027 году международных соревнований, в рамках которых будут разыгрываться олимпийские лицензии.

Казахстанские всадники вошли в пятерку лучших

Соревнования стартовали 19 ноября. По итогам первых выступлений в отдельных зачетах лидируют представители Узбекистана и России. Казахстанские всадники Раиса Соколенко и Олег Соколенко вошли в пятерку лучших.

Турнир продлится до 22 ноября. По его итогам будут разыграны три путевки в Большой финал Кубка мира по конкуру, который состоится в Швеции.

Общий призовой фонд соревнований в Астане составляет 12 500 долларов США.