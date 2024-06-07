Финал международного туристического кинофестиваля «Диво мира» пройдет в Астане

Кино, Культура
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Дана Аменова
Корреспондент

С 10 по 13 июня казахстанская столица впервые станет центром мирового туристического кино, сообщает Kazpravda.kz 

Фото предоставлено организаторами

В данное время столица готовится к премьере международного туристического кинофестиваля «Диво мира», который открывает новые перспективы для казахстанского туризма.

На масштабное культурное событие ценители искусства смогут отправится 10 июня в 17.00 по адресу Керей-Жанибек хандар, 18.

По словам организаторов, фестиваль-конкурс направлен на продвижение туризма как в России, так и в странах СНГ и других дружественных государствах, а также на стимуляцию экономики регионов как туристических направлений. Выбор Астаны в качестве места проведения обусловлен активным развитием въездного и внутреннего туризма в городе.

«При поддержке центра развития города Астаны и управления туризма Акмолинской области фестиваль представит самые выдающиеся видеоматериалы из Беларуси, Казахстана, Китая, России, Узбекистана и других стран. Конкурсанты будут соревноваться более чем в 30 категориях. Экспертное жюри, состоящее из ведущих представителей индустрии видео, маркетинга, телевидения, туристических СМИ и видеоблогинга, оценит работы участников», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Кроме того, с условиями участия и списком номинаций можно ознакомиться на официальном сайте divo.su

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