Финал международного туристического кинофестиваля «Диво мира» пройдет в Астане

Фото предоставлено организаторами

В данное время столица готовится к премьере международного туристического кинофестиваля «Диво мира», который открывает новые перспективы для казахстанского туризма.

На масштабное культурное событие ценители искусства смогут отправится 10 июня в 17.00 по адресу Керей-Жанибек хандар, 18.



По словам организаторов, фестиваль-конкурс направлен на продвижение туризма как в России, так и в странах СНГ и других дружественных государствах, а также на стимуляцию экономики регионов как туристических направлений. Выбор Астаны в качестве места проведения обусловлен активным развитием въездного и внутреннего туризма в городе.

«При поддержке центра развития города Астаны и управления туризма Акмолинской области фестиваль представит самые выдающиеся видеоматериалы из Беларуси, Казахстана, Китая, России, Узбекистана и других стран. Конкурсанты будут соревноваться более чем в 30 категориях. Экспертное жюри, состоящее из ведущих представителей индустрии видео, маркетинга, телевидения, туристических СМИ и видеоблогинга, оценит работы участников», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Кроме того, с условиями участия и списком номинаций можно ознакомиться на официальном сайте divo.su.