Статьи Финал пройдет в Алматы Виталий АЛЕКСАНДРОВ

Главная, конечно, та, что пришла из штаб-квартиры УЕФА, расположенной в небольшом швейцарском городке Ньоне. На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций было принято решение доверить провести финальный турнир Кубка УЕФА по футзалу городу Алматы, который на республиканской и международной арене как раз и представляет «Кайрат».



На первый взгляд, новость уже с небольшой бородкой: об этом более недели назад сообщали несколько СМИ со ссылкой на одного из российских специалистов футзала. Может, даже и компетентного, но все же поспешившего порадовать болельщиков Казахстана и сделавшего это вместо исполкома УЕФА.



Мы все-таки решили дож­даться официального сообщения на эту тему. И дождались! «Финал четырех» Кубка УЕФА действительно состоится на «Алматы Арене» в конце апреля 2017 года. В нем, помимо кайратовцев – двукратных обладателей этого почетного клубного трофея и хозяев 12-тысячного Дворца спорта, сыграют трехкратный триумфатор континентального футзала испанский клуб «Интер», нынешний владелец Кубка УЕФА «Югра» (Россия) и португальский «Спортинг».



Новость номер два. «Кайрат» продлил контракт с великолепным игроком Дугласом Жуниором да Силва Негрейросом, причем не на сезон или два, а аж до 2023 года! 28-летний кудесник мяча (техничнее его, пожалуй, во всем «Кайрате» нет) нужен и алматинскому клубу, и сборной Казахстана, за которую он играет с сентября 2015-го. Дуглас успел забить превосходные мячи в ворота национальных команд Польши и Сербии, Хорватии и Украины, Узбекистана и Франции, Боснии и Герцеговины, Коста-Рики и Соломоновых островов. Нет сомнений – будет забивать и дальше.



К слову, буквально на днях в Талдыкоргане состоятся финальные матчи розыгрыша Кубка Казахстана, и болельщики Семиречья смогут насладиться игрой не только «Кайрата», но и своего встающего на ноги футзального клуба. «Жетысу» – дебютант чемпионата республики, но в составе молодой дружины выступают весьма опытные и авторитетные игроки – Николай Пенгрин, Александр Довгань, Александр Гребонос, Жеронимо, Илья Мун и другие.



15 декабря «Жетысу» в полуфинале Кубка РК сыграет с «Актобе», а «Кайрат» – с рудненским «Аятом». 16 декабря эти команды проведут еще два матча – за третье место и финальный за Кубок страны.



И уж коль мы коснулись недавно стартовавшего чемпио­ната РК, то напомним, что «Кайрат» и здесь поставляет самую пикантную информацию, выраженную в «жестком» обращении со своими соперниками. В стартовых поединках подопечные тренера Какау дважды разгромили СДЮШОР № 7 (Шымкент) – 12:1 и 12:3, а во втором туре не пощадили «Жетысу» – 9:1 и 5:1. Дуглас забил в этих играх пять мячей, хотя амплуа у него – защитник...

