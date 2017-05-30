Финальный рывок

Чествование победителей и участников ралли-рейда прошло на набережной Актау. Экипажи, показавшие наилучшее время, получили медали и кубки.

− Мы положительно оценили проведение соревнований такого масштаба в Казахстане. Спорт­смены довольны, и это – главное, − сказал президент Автомобильной федерации FIA в Казахстане Марат Абыкаев. – Конечно, хочется, чтобы и в дальнейшем один из этапов Кубка мира проходил в нашей стране. Для этого мы будем продолжать усиленно работать. Проведению же этих соревнований предшествовала колоссальная работа. Сначала мы провели пробные состязания, затем прошла кандидатская гонка. Представители FIA это контролировали, и в итоге дали добро на проведение очередного этапа Кубка мира в Мангистау. В этом вопросе серьезную поддержку оказал акимат области.

В категории машин национального класса в соревнованиях участвовали 8 экипажей из Казахстана. Среди них экипаж из Алматы – команда All4Race. Ему пришлось очень нелегко. Машина, преодолевая дюны, легла на бок. Почти три часа понадобилось пилоту и штурману, чтобы откопать автомобиль и продолжить гонку. «Запросить помощи − значит признать поражение», − говорит пилот Антон Ли.

– Есть гонки только песчаные или только грунтовые, но здесь такое разнообразие ландшафтов, которое мало, где можно встретить. Автомашинам пришлось преодолевать песок, грунт, камни, степи, солончак. Более того, ралли-рейды – это одни из самых трудных соревнований, потому что проходят они каждый день, времени на отдых нет. Здесь важна тактика. Ведь гонка зачастую выигрывается задолго до старта. К примеру, если вы правильно подобрали шины, посмотрели прогноз погоды, поспрашивали местных аксакалов, какие участки наиболее опасны, а где можно спокойно пройти. Все это хорошая тактика, − рассказал пилот.

Экипаж № 302 регионального клуба Aktau Motorsport под руководством Александра Сухова занял третью позицию среди казахстанских команд в категории национального класса.

– Соревнования организованы на высшем уровне. Участки были сложные, и каждый день возникали проблемы. Каждый этап мы проходили, преодолевая сложности, но все-таки дошли до финиша и достигли своей цели, − отметил Александр Сухов.

Безоговорочную же победу на пятом этапе ралли-рейда одержал экипаж № 201. В его составе – пилот Нассэр Салех Аль-Аттия из Катара и штурман Матье Бомель из Франции. Они преодолели дистанцию за 2 часа 50 минут и 43 секунды. Гонку они про­шли на автомашине Toyota Hilux Overdrive. К слову, Нассэр Салех Аль-Аттия является двукратным победителем ралли-марафона «Дакар», 12-кратным победителем чемпионата Ралли FIA на Востоке (MERC), обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Лондоне по стрелковым дисциплинам, чемпионом Кубка мира FIA по ралли-рейдам 2008 и 2015 годов и спортивным послом ООН. Победитель признался: гонки по Мангистау были вовсе не легкой прогулкой, а тяжелым испытанием. Более того, пилот отметил: такие дюны он никогда раньше нигде не встречал.

– Я являюсь победителем всех предыдущих этапов ралли. Я не сомневался, что наш экипаж и здесь станет первым. Но пришлось, конечно, потрудиться, так как ландшафт очень сложный и разнообразный, − говорит победитель.

Второе место завоевал экипаж № 206 из Польши под командованием Jakub Przygonski. Третье место занял экипаж № 203 из Польши под командованием Aron Domzala.

В Мангистау завершился лишь 5-й этап Кубка мира. Далее участников ждут соревнования в Италии, Испании, Венгрии, Польше, Марокко и Португалии.