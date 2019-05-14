​Финалы конференций в НБА

Кошкарбек Тусипов

В Национальной баскетбольной лиге определились 4 команды, которые вначале проведут финалы в своих конференциях, а потом в главном матче года разыграют титул лучшего клуба планеты.

Напомним, что в Восточной конференции всего лишь в пяти поединках «Милуо­ки Бакс» без проблем одолел «Бос­тон Селтикс», потерпев 1 поражение и одержав 4 победы. Гораздо сложнее здесь пришлось канадской «Торонто Рэпторс», которой пришлось провести 7 матчей с «Филадельфия Сиксерс». Победу «хищникам» в решающем поединке, причем на последней секунде при счете 90:90, вместе с прозвучавшей сиреной принес защитник Кавай Леонард, исполнивший точный двухочковый бросок.

В Западной конференции в финал пробился действующий чемпион НБА «Голден Стэйт Уорриорз». «Воины из Золотого штата» в 6-м поединке взяли верх со счетом 118:113 над «Хьюстон Рокетс», таким образом победив в серии со счетом 4:2.

Соперником «Голден Стэйт» будет «Портленд Трэйл Блэйзерс». Это стало известно после того, как команда из штата Орегон в семиматчевом противостоянии взяла верх над «Денвер Наггетс». Самым результативным игроком данной встречи стал защитник победителей Си Джей Макколлум, набравший 37 очков. Он реализовал 17 бросков из 29 с игры.

В международной Единой лиге ВТБ, где выступает наша «Астана» определились все полуфиналисты плей-офф. Так, казанский «УНИКС» в серии до 3 чистых побед трижды был сильнее «Калева» из Таллина (92:82, 108:84 и 96:84), московский ЦСКА без проблем разобрался с бас­кетболистами из «Нижнего Новгорода» (87:50, 86:66 и 80:72), команду из столицы Казахстана выбили подмосковные «Химки» (82:59, 94:64 и 88:81), а вот «Зениту» из Санкт-Петербурга пришлось провести 4 поединка против «Локомотива-Кубань» из Краснодара (78:69, 69:70, 94:78 и 87:85).

В полуфиналах ЦСКА будет противос­тоять «Зениту», а «Химки» померятся силами с «УНИКСом».

Популярное

Все
«Елимай» заряжен на победу
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Сердце Прометея
Сними кино прямо из дома!
Преображается левобережье Сырдарьи
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Диалог на фоне глобальных перемен
Готовы поспорить со знаменитыми курортами
«Ордабасы» дышит в спину «Кайрату»
Развивать общее интеллектуальное пространство
Спектакль «Лютый» – мощная метафора на стыке драмы и вестерна
У гвардейцев – особая роль
В погоне за счастьем
Получили долгожданное жилье
Серебряная драма в Тиране
Стабилизация цен достигнута благодаря крупным регионам
Цифровизация против барьеров
Прощай, школа!
Определена повестка
Развитие туризма: Аида Балаева поручила усилить взаимодействие с регионами
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]