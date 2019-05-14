​Финалы конференций в НБА

В Национальной баскетбольной лиге определились 4 команды, которые вначале проведут финалы в своих конференциях, а потом в главном матче года разыграют титул лучшего клуба планеты.

Напомним, что в Восточной конференции всего лишь в пяти поединках «Милуо­ки Бакс» без проблем одолел «Бос­тон Селтикс», потерпев 1 поражение и одержав 4 победы. Гораздо сложнее здесь пришлось канадской «Торонто Рэпторс», которой пришлось провести 7 матчей с «Филадельфия Сиксерс». Победу «хищникам» в решающем поединке, причем на последней секунде при счете 90:90, вместе с прозвучавшей сиреной принес защитник Кавай Леонард, исполнивший точный двухочковый бросок.

В Западной конференции в финал пробился действующий чемпион НБА «Голден Стэйт Уорриорз». «Воины из Золотого штата» в 6-м поединке взяли верх со счетом 118:113 над «Хьюстон Рокетс», таким образом победив в серии со счетом 4:2.

Соперником «Голден Стэйт» будет «Портленд Трэйл Блэйзерс». Это стало известно после того, как команда из штата Орегон в семиматчевом противостоянии взяла верх над «Денвер Наггетс». Самым результативным игроком данной встречи стал защитник победителей Си Джей Макколлум, набравший 37 очков. Он реализовал 17 бросков из 29 с игры.

В международной Единой лиге ВТБ, где выступает наша «Астана» определились все полуфиналисты плей-офф. Так, казанский «УНИКС» в серии до 3 чистых побед трижды был сильнее «Калева» из Таллина (92:82, 108:84 и 96:84), московский ЦСКА без проблем разобрался с бас­кетболистами из «Нижнего Новгорода» (87:50, 86:66 и 80:72), команду из столицы Казахстана выбили подмосковные «Химки» (82:59, 94:64 и 88:81), а вот «Зениту» из Санкт-Петербурга пришлось провести 4 поединка против «Локомотива-Кубань» из Краснодара (78:69, 69:70, 94:78 и 87:85).

В полуфиналах ЦСКА будет противос­тоять «Зениту», а «Химки» померятся силами с «УНИКСом».