Финансирование канцелярии первого президента Казахстана будем сокращать – Жамаубаев

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Напомним, 15 февраля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон РК «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы».

«Есть закон, подзаконные акты, соответствующие указы, постановления. Как только внесут все изменения, мы, естественно, сократим финансирование. Где-то вообще исключим финансирование. Для нас, это понятно, закон первее. Есть еще подзаконные акты, которые должны быть также приняты. После этого мы примем решение относительно финансирования. Пока мы будем его постепенно сокращать», – сообщил в кулуарах Правительства РК Ерулан Жамаубаев.

Он добавил, что соответствующие нормативно-правовые акты и указы приведут в соответствие в ближайшие 2 месяца.