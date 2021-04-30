Финансирование реабилитационных услуг увеличат в Казахстане

Общество
Екатерина Елисеева
Фото с сайта pixabay.com
Министерство здравоохранения Казахстана расширяет услуги реабилитации: в 2021 году на эти цели из Фонда социального медицинского страхования планируется направить 62 млрд тенге. Об этом на отчетной встрече с населением заявил глава ведомства Алексей Цой, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В данное время в республике функционируют 610 организаций медицинской реабилитации, из них государственных – 377, частных – 233, республиканских – 7.По инициативе Фонда Первого Президента Республики Казахстан открыто восемь новых реабилитационных центров", – сообщил Алексей Цой. 

По его словам, в настоящее время на динамическом наблюдении в медицинских организациях состоят 695 тысяч лиц с ограниченными возможностями, из них детей – 95 тысяч. Данным лицам в 2020 году оказано более 638 тысяч медицинских услуг.

"Благодаря внедрению с 1 января 2020 года системы ОСМС финансирование реабилитационных услуг увеличено в 1,2 раза по сравнению с 2019 годом – до 55,7 миллиарда тенге. В 2021 году за счет поступлений в систему ОСМС мы планируем увеличить количество реабилитационных услуг до 806 тысяч, а также увеличить финансирование этих услуг до 62 миллиардов тенге", – сказал Цой.

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