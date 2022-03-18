Первый вице-министр торговли и интеграции Ерлан Баттаков на заседание Правительства рассказал, что делается для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Ерлан Баттаков сообщил, что для совершенствования инструментов стабилизации цен разрабатываются новые подходы. Закуп продовольствия предлагается производить в разрезе товаров по трем направлениям, с увеличением объема закупа социально значимых продовольственных товаров.

«Товары долгосрочного хранения (рис, сахар, соль и гречневая крупа) мы предлагаем закупать в стабфонды как через прямой, так и через форвардный закуп. Закуп в рамках «оборотной схемы» будет проводиться на овощи, мясо, молочные продукты и подсолнечное масло. Для удешевления производства муки, хлеба и рожек предлагается закупать пшеницу через АО «Продкорпорация». Также данный институт предлагается привлекать для закупа зерна на фуражные цели и семена подсолнечника. Вышеперечисленные подходы позволят обеспечить население продукцией в достаточных объемах и по доступной цене», – уверен он.

В целом, по его данным, в стране имеется 1,3 млн тонн запасов продовольственных товаров, что является достаточным для обеспечения потребности населения.

Кроме того, было принято решение увеличить финансирование закупа в рамках «оборотной схемы» с 54,6 до 100 млрд тенге. А с учетом стабфондов общий объем финансирования для закупа социально значимых продовольственных товаров будет доведен до 140 млрд тенге.