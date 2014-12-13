Свежий выпуск Финансовая основа экономики

Постепенное восстановление производственного потенциала и выход на траек­торию экономического роста позволили экономике по итогам 2010 года увеличить объем поступлений в государственный бюджет до 4,4 трлн. тенге.



Проводимая государством политика разумного потребления и расходования средств позволила аккумулировать в Национальном фонде существенные финансовые ресурсы. Казахстан первым среди стран СНГ создал Национальный фонд для обеспечения стабильного социально-экономического развития и снижения зависимости от неблагоприятных внешних факторов.



В первом полугодии 2014 года совокупные международные резервы Казахстана, включающие золотовалютные резервы Национального банка и активы Национального фонда, выросли с 95,507 млрд. до 103,078 млрд. долларов. При этом валовые золотовалютные резервы Национального банка РК за январь – июнь выросли на 7,1% – до 26,471 млрд. долларов. Активы Национального фонда за этот же период выросли на 8,21% – до 76,607 млрд. долларов.



В 2014 году Национальный банк Казахстана определил концепцию долгосрочного развития финансового сектора, в которой отмечается, что его политика будет направлена на укрупнение банковской системы. Так, с 1 января 2016 года предполагается поэтапно увеличить требования к минимальному размеру собственного капитала банков – с нынешних 10 млрд. тенге до 100 млрд. тенге. Банки, которые не будут удовлетворять данному требованию, смогут продолжить свое функционирование, однако для них будет ограничена максимальная сумма привлечения депозитов физических лиц.



На сегодня по уровню государственных резервов Казахстан входит в число 50 передовых стран мира. В результате проведения последовательных реформ за годы независимости в стране удалось создать одну из лучших платежных систем на постсоветском пространстве. В свою очередь поступательное развитие финансового сектора является одним из существенных стимулов для обеспечения макроэкономической стабильности в стране, особенно в периоды турбулентности на внешних рынках.



Согласно оценкам экспертов ЕАЭС, в первом полугодии в Казахстане значительно ускорился рост инвестиций в основной капитал субъектов экономики. К июню этот показатель вырос на 5,2%. Кроме того, значительно увеличился объем работ по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений, в том числе строительно-монтажных работ – на 26%.