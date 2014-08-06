Финансовая полиция окончила расследование дела председателя АО "Астана-Энергия"

Председатель АО "Астана-Энергия" задержан по подозрению во взяточничестве. Органы следствия уже завершили рассмотрение уголовного дела, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агенства Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

"Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Астане - в порядке упрощенного досудебного производства - возбудил и окончил уголовное дело по ч.1 ст.311 УК РК (получение взятки) в отношении председателя правления АО "Астана-Энергия", предприятия со 100% участием государства", - сообщили в пресс-службе Агентства.

По информации финпола, 26 июля 2014 года Марат Кабиденов получил взятку в 850 тыс. тенге от менеджера одного из ТОО - за непринятие мер по подаче иска в специализированный межрайонный экономический суд о признании предприятия недобросовестным поставщиком и отсрочку сроков поставки товаров.