Финансовая служба Минобороны – ориентир на результат

Жизнедеятельность Вооруженных сил с первых дней образования обеспечивает финансовая служба Министерства обороны. От профессиональной работы ее специалистов зависят материально-техническое оснащение войск, инфраструктурное развитие, качественное исполнение обязательств по социальному пакету военнослужащих и многие другие аспекты.

Централизованный закуп и операционные расходы

За 30 лет независимости произошли коренные изменения всех составляющих финансового обеспечения. А начиналось все с учета материальных ресурсов группировок советских войск, дислоцировавшихся на территории Казахстана. Полученные данные необходимо было объединить, проанализировать и наметить перспективы развития, во многом зависевшие от экономических возможностей страны.

Итогом последовательных преобразований стала сформированная система управления бюджетными средствами. Следует отметить, что сегодня эффективность их использования определяется не по показателю освоения выделенных средств, а по результату, отраженному в стратегическом плане государственного органа.

Проводимая политика по совершенствованию системы государственного планирования позволила создать современную структура системы финансового обеспечения Вооруженных сил состоящую из четырех уровней. Первый: Министерство обороны (департамент экономики и финансов); второй: довольствующие органы, главные управления и центры, виды войск; третий: региональные командования и рода войск; четвертый: воинские части и учреждения, военно-медицинские и военно-учебные заведения.

Процесс исполнения бюджета осуществляется по двум направлениям: централизованные закупки и расходы воинских частей операционного характера, то есть децентрализованные закупки.

В первом случае основные подразделения проводят централизованный закуп материально-технических средств и капитальных расходов (ГСМ, питание, строительство, компьютеры, услуги связи и др.). В операционные расходы входят заработная плата, жилищные выплаты, закуп канцтоваров и заправка картриджей. Их воинских частей осуществляют самостоятельно.

Создание многоуровневой системы финансового обеспечения позволило упорядочить военные расходы и своевременно удовлетворять все потребности войск, а также осуществлять контроль расходования бюджетных средств на каждом этапе планирования и исполнения бюджета.

От автоматизации – к дистанционному обмену данными

Сегодня бухгалтерский учет оборонного ведомства представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех операций.

К этому финансовая служба шла поэтапно. В 2013-м был осуществлен переход на международные стандарты финансовой отчетности. В 2015 году в воинских частях и учреждениях была разработана и внедрена подсистема бухгалтерского и складского учета.

Идет постоянная работа по совершенствованию автоматизации процессов бухгалтерского учета. В дальнейшем планируется ведение учета воинских частей на едином сервере Министерства обороны с возможностью консолидации финансовой отчетности в режиме «онлайн», что позволит осуществлять дистанционный обмен данными.

Ответственная миссия – достойный соцпакет

Приток профессиональных кадров в армию во многом зависит о содержания социального пакета. Для привлечения грамотных специалистов, недопущения оттока квалифицированных кадров по поручению руководства страны Министерство обороны разработало и утвердило социальный пакет военнослужащего, соответствующий миссии защитника Отечества и возложенной на него ответственности. Для повышения мотивации к воинской службе при его разработке стояла задача в первую очередь увеличить денежное довольствие.

В соответствии с поручением Главы государства в 2020 году Правительство провело работу по систематизации оплаты труда в органах, обеспечивающих национальную безопасность. Согласно внесенным изменениям и дополнениям предусмотрено поэтапное повышение должностных окладов военнослужащих Вооруженных сил в течение 2021–2023 годов в среднем на 60%.

Социальный пакет военнослужащего стал более конкурентоспособным по сравнению с другими сферами экономической деятельности. Это привело к увеличению количества граждан, желающих поступить на воинскую службу по контракту.

Центр – воинская часть

Ключевую роль в своевременном, полном и бесперебойном финансовом обеспечении боевой готовности, жизнедеятельности войск и развития военной инфраструктуры на всех этапах создания обороноспособной армии выполняют финансовые органы Вооруженных сил.

В современных условиях функции финансовых органов Вооруженных сил значительно расширены и имеют разностороннюю направленность. Необходимо отметить, что в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-2019, финансовые органы Министерства обороны смогли оперативно перестроить свою деятельность и выполнить поставленные задачи.

Сегодня созданная устойчивая двухсторонняя связь «центр – воинская часть» позволяет центральному аппарату знать реальное положение дел на местах, вести диалог с исполнителями. В свою очередь, воинские части оперативно получают разъяснения и консультации по новшествам законодательства в финансовой сфере, по работе в подсистеме бухгалтерского и складского учета, по планированию и финансированию мероприятий, по составлению финансовых отчетов и других документов бюджетного процесса.

Отчетность – качество и достоверность

Проводимые меры по совершенствованию системы финансового обеспечения дают положительные результаты. Так, по итогам последних лет освоение бюджетных средств составляет 100%. Наблюдается тенденция к уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности, а также укреплению финансовой дисциплины и снижению нарушений по результатам аудиторских мероприятий. Отмечается повышение качества и достоверности представляемой бюджетной и финансовой отчетности.

Военнослужащие и гражданский персонал финансовых служб всех уровней военного управления обеспечивают целевое и рациональное использование средств, выделяемых на оборону. Профессиональный уровень военных финансистов соответствует современным требованиям – это подтверждается тем, что наши специалисты котируются в других государственных органах.

Последние годы показали, что Вооруженные силы страны перешли от процесса восстановления и сохранения имеющегося потенциала к поэтапному развитию. Оно предполагает осуществление мероприятий по совершенствованию военной организации государства путем приведения ее в соответствие с изменениями в геополитическом окружении Казахстана, современными экономическими условиями, его ресурсными возможностями и новыми задачами обеспечения военной безопасности.

Успехи и достижения оборонного ведомства страны во многом зависят от слаженной и четкой деятельности военных финансистов, которые прилагают усилия все усилия для бесперебойного финансового обеспечения Вооруженных сил.