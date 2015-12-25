​Финансовая стабильность в русле законодательных инициатив

В Министерстве финансов состоялся семинар-совещание по разъяс­нению пяти законов, разработанных главным финансовым органом страны во исполнение Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ Президента РК.

– В Послании «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» Глава государства обозначил ряд вызовов, которые стоят перед нашей экономикой в нынешний кризисный период, – отметил, открывая мероприятие, министр финансов Бахыт Султанов. – Определены пять основных направлений антикризисных и структурных преобразований Казахстана: стабилизация финансового сектора, оптимизация бюджетной политики, приватизация и стимулирование экономичес­кой конкуренции, Новая инвестиционная политика и Новая социальная политика.

По словам главы Минфина, наша страна развивалась быстрыми темпами в эпоху высоких цен на основные экспортные товары. Но нельзя останавливаться в развитии и сейчас, когда мир столкнулся с трансформацией экономической системы. Поэтому законы «О государственных закупках» и «О государственном аудите и финансовом контроле» вкупе с принимаемыми мерами по улучшению качества бюджетного планирования, внедрению новых подходов к бюджетированию, нацеленных на «облегчение» бюджета, будут способствовать эффективности всего цикла процесса. Это окажет положительный эффект на развитие частных инициатив и в целом на экономическую среду в стране.

Б. Султанов акцентировал внимание на дальнейшем совершенствовании рыночных процессов как важнейшем аспекте и Послания Главы государства, и Пяти институциональных реформ. В рамках этого направления в настоящее время проводится вторая волна приватизации, чему также способствует легализация. Ряд поправок, принятых для облегчения процесса легализации, направлен на привлечение в страну инвестиций. Закон «О банкротстве», разработанный профильным ведомством в текущем году, также призван улучшить «правила игры» для бизнеса.

– Во всех этих процессах большая роль отводится фискальным службам. Они должны помогать бизнесу развиваться, а не создавать препоны на пути становления страны как инвестиционно привлекательного поля, – подчеркнул министр финансов, добавив, что цель семинара – не только ознакомить с особенностями новых законов и рассказать в целом о новых веяниях, но и «вооружиться» информацией для проведения информационно-разъяснительной работы среди населения, бизнеса.

Основные положения законов РК «О государственных закупках», «О государственном аудите и финансовом контроле», «О государственном имуществе (приватизации)», «Об амнистии граждан РК, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в РК, в связи с легализацией ими имущества», «О банкротстве» сотрудникам территориальных государственных органов на семинаре представили руководители комитетов и департаментов Министерства финансов.

Так, по их информации, Закон РК «О государственных закупках» разрабатывался в рамках реализации 56-го шага Плана нации. Основная его цель – создание эффективной системы государственных закупок с учетом правоприменительной практики и международного опыта. На смену планированию бюджета по завышенным ценам приходит внедрение исключительно электронного формата заключения договоров. Для недопущения подгона в технических спецификациях под конкретных поставщиков законом вводится институт предварительного обсуждения конкурсной документации.

Закон РК «О государственном аудите и финансовом контроле» нацелен на усиление экспертно-аналитической деятельности с основным акцентом на эффективность осваиваемых средств. Четкое разделение функций между проверяющими органами исключает их дублирование. Документом прописано функционирование Единой базы данных, предполагающей сбор всех проверок и рекомендаций по ним, что также исключает дублирование.

В ходе встречи обсуждались также вопросы расширения перечня объектов приватизации. Правительством сформирован приоритетный Перечень объектов приватизации государственного и квазигосударственного сектора, состоящий из 65 наиболее крупных компаний республиканской собственности и нацхолдингов (с балансовой стоимостью не менее 5 млрд тенге). Планируется разработать новые законадательные поправки, снимающие все технические преграды и проблемы. В отношении этого перечня, так называемого топ-65, для открытой, конкурентной продажи и определения справедливой рыночной стоимости принято решение о привлечении международных консультантов. К топ-65 будут применены новые инструменты прозрачности и медийное сопровождение. Планируется публиковать всю информацию о продаваемых объектах. В конечном итоге широкомасштабная приватизация, преобразование и ликвидация части государственных организаций должны привести к снижению доли государства и квазигосударственного сектора в экономике до 15%.

Участникам совещания был презентован и закон по вопросам реабилитации и банкротства. Он определил новые пути выхода предприя­тий из кризиса, в том числе после признания их банкротами, такие как урегулирование неплатежеспособнос­ти, переход от банкротства к реабилитации, мировое соглашение, а также продажа компании-банкрота и смена собственника. Документ содержит нормы, направленные на сокращение сроков проведения процедур реабилитации и банкротства. Реализация этого закона позволит обеспечить максимальное сохранение бизнеса, рабочих мест и налогооблагаемой базы, сократить сроки проведения процедур реа­билитации и банкротства.

На мероприятии речь также шла об акции по легализации имущества, стартовавшей в сентябре 2014 года. На сегодня всего легализовано 447 млрд тенге, в том числе по имуществу, находящемуся на территории РК, – на сумму 362,1 млрд тенге; по имуществу, находящемуся за пределами РК, – на сумму 1 млрд тенге; денег легализовано на 83,9 млрд тенге. С целью улучшения динамики проводимой акции разработаны уточнения в законодательство, существенно упрощающие процесс легализации и предоставляющие дополнительные гарантии субъектам легализации.

Кардинально упрощена процедура легализации денег. Теперь деньги можно узаконить двумя способами: либо показать их через банковские счета и использовать на любые свои нужды без уплаты 10% сбора, либо легализовать деньги, находящиеся за рубежом или в наличном обороте, в заявительной форме, не показывая их на банковских счетах. Но при этом уплачивается 10-процентный сбор в бюджет.

Существенно упрощена и процедура легализации имущества. Для узаконения имущества, находящегося на территории Казахстана и оформленного должным образом, отныне достаточно сдать в органы государственных доходов соответствующую декларацию и сопутствующие до­кументы. То же самое касается легализации имущества, находящегося за рубежом. То есть излишнее звено – комиссии при органах государственных доходов – упразднено. Для синхронизации завершения акции по легализации и начала процесса всеобщего декларирования срок амнис­тии продлен до 31 декабря 2016 года.

В ходе совещания собравшиеся получили подробное разъяснение по вопросам, касающимся норм принятых законов.