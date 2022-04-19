Финансовую пирамиду "GAP" выявили в Актобе

Факт организации финансовой пирамиды под названием "GAP" выявили сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что организаторы, позиционируя себя, как потребительский кооператив "GAP", предлагают населению инвестировать свои деньги в приобретение недвижимости и автомобиля, путем вступления в производственный кооператив, с оплатой паевого взноса и внесения первоначальной суммы в размере 10% от предполагаемой стоимости жилья или авто для постановки в очередь. Тем самым, организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду. В настоящее время проводятся следственные мероприятия", - проинформировали в АФМ.

Начато досудебное расследование по ст.217 ч.1 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой".

Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области предупреждает граждан, что статьей 150 Кодекса РК об административных правонарушениях и статьей 217 Уголовного кодекса РК предусмотрена административная и уголовная ответственности за рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид.

"Если вы или ваши знакомые и близкие столкнулись с финансовой пирамидой, просим обратиться в Агентство по финансовому мониторингу, звонить на телефоны доверия или писать на официальные страницы в социальных сетях", - добавили в пресс-службе.