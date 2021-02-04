"Финансовые" функции национальных научных советов расширят в Казахстане
Лаура Тусупбекова
Сенат на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам науки, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечалось ранее, целью документа является совершенствование законодательства в сфере научной, научно-технической деятельности и коммерциализации ее результатов.
Законом расширяются функции национальных научных советов в части финансирования из государственного бюджета проектов коммерциализации.
Для прозрачности конкурсных процедур предлагается Национальный центр государственной научно-технической экспертизы наделить новыми функциями по формированию и отправке в национальные научные советы ранжированного списка научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации, а также оценке результатов и осуществлению мониторинга результативности выполненных проектов коммерциализации.
В целях открытости деятельности национальных научных советов информация об их членах будет размещена на сайте Национального центра государственной научно-технической экспертизы.
Предусматриваются меры материального поощрения лучших научных работников путем присвоения им звания "Лучший научный работник" и государственного гранта в размере 2 000 МРП.
В конкурсе на грантовое финансирование будут участвовать только аккредитованные субъекты научной и научно-технической деятельности.
Решения национальных научных советов о финансировании планируется принимать путем открытого голосования и только в пределах сумм, утвержденных в бюджете.