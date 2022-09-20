Финансовые махинации энергокомпании выявили в Павлодарской области

Сотрудники департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Павлодарской области начали расследование по признакам монополистической деятельности в отношении компании, осуществляющей подачу и распределение электрической энергии на территории города, сообщает Kazpravda.kz.

"Имеются подозрения о включении в отчетность 2019-2020 гг. сделок с неблагонадежными предприятиями по оказанию ремонтных работ на сумму более 583 млн тенге, что могло повлиять на повышение тарифного плана в указанный период.

Досудебное расследование продолжается", - проинформировали в АФМ.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в агентстве.