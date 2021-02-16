Финансовые нарушения почти на 108 млрд тенге выявили в Нур-Султане

Экономика
Жанат Тукпиев
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Финансовые нарушения на 107,9 миллиарда тенге выявлены в столице. Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства маслихата города сообщил председатель ГУ "Ревизионная комиссия по городу Нур-Султан" Иманжусуп Акпомбаев, передает Kazpravda.kz.

"В 2020 году были подведены итоги 12 аудиторских мероприятий на 68 объектах с общей суммой охвата 575,3 млрд тенге. Общая сумма выявленных финансовых нарушений составила 107,9 млрд тенге", – сказал Акпомбаев.

Кроме того, он проинформировал о том, какие нарушения были выявлены в ходе проверки.

"Финансовые нарушения составили 28,5 миллиарда тенге, неэффективное использование бюджетных средств и активов составило 27,8 миллиарда тенге, неэффективное планирование – 51,7 миллиарда тенге или 47,9%. Также выявлены нарушения процедурного характера – 1 553 единицы и системные нарушения – 479 единиц", – добавил Акпомбаев.

В заключение председатель добавил, что ревизионной комиссией на постоянной основе ведется мониторинг исполнения бюджета в столице.

"Анализ показал, что исполнение бюджета столицы осуществляется с существенными недостатками. Так, в расходной части бюджета наблюдается высокий уровень неисполнения бюджета относительно прошлого года - 7,2 миллиарда тенге, в прошлом году - 2,6 миллиарда тенге", – подытожил Акпомбаев.

