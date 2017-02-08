Финансовые парадоксы: наличные убытки

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Михаил Максимов
Начнем с того, что хранение денег дома, по меньшей мере, небезопас­но. Квартирные воры, которые могут проникнуть в жилище, как правило, в первую очередь ищут драгоценности и деньги, то есть все то, что можно вынести из квартиры максимально легко и незаметно. Однако если риски квартирных краж можно свести к минимуму при помощи крепких входных дверей и охранной сигнализации, то перед обесцениванием денег зам­ки и решетки на окнах бессильны. Избежать этих потерь можно, инвестировав свои сбережения в имеющиеся на рынке инструменты. Самым простым, доступным и гарантирующим определенный уровень доходности инструментом является банковский депозит. Определенное «пространство для маневра» вкладчику дает возможность самостоятельного выбора валюты вклада, исходя из его собственных представлений о перспективах той или иной валюты и с учетом размера ставки вознаграждения по депозиту.

Национальный банк Республики Казахстан проанализировал доходность различных финансовых инструментов для населения в 2016 году и подтвердил, что хранение наличных дома, как правило, дорого обходится их владельцам.

Для проведения анализа Нацбанком были выбраны банковские депозиты физических лиц в разных видах валют: в тенге, в российских рублях (как в банках в Республике Казахстан, так и в банках в Российской Федерации), долларах США и евро, хранение наличных долларов, евро, российских рублей и тенге, а также инвестирование в золото.

В результате выяснилось, что за период с января по декабрь 2016 года наибольший доход принес­ли вложения в российский рубль. При размещении денег на рублевые депозиты в российских и казахстанских банках доходность составила 28,6 и 19,4% соответственно с учетом курсового изменения. При хранении сбережений в наличных российских рублях за указанный период можно было бы за год получить доходность, равную 17,8%. В то же время тенговый депозит принес доход, равный 14,6%.

Прочие виды сбережений не обеспечили положительный ­реальный доход, и доходность по ним сложилась ниже инфляции или даже отрицательной в номинальном выражении. К примеру, вложение в золото принесло доходность в 6,4% (цена на золото увеличилась на 8,5%, укрепление тенге к доллару США – 2%).

Депозиты в долларах США принесли своим владельцам лишь 1% дохода, если учитывать как ставку вознаграждения по вкладам, так и курсовую разницу, ведь, как отмечалось выше, доллар потерял к тенге за год 2%. Исходя из этих же расчетов, депозиты в евро показали убыток в размере 2,2%.

Хранение как наличной иностранной валюты в евро и долларах, так и наличных тенге оказалось наихудшим вариантом инвестирования. Так, хранение сбережений в наличных долларах принесло отрицательную доходность в размере 2%, в наличных евро – минус 5,1%, в наличных тенге, за счет инфляции, – минус 8,5% соответственно.

Специалисты напоминают, что доходность тех или иных инструментов, продемонстрированная в 2016 году, вовсе не обязательно сохранится на том же уровне и в текущем периоде.

С августа 2015 года в Казах­стане действует режим свободно плаваю­щего курса тенге. Это означает, что курс национальной валюты формируется под влиянием рыночных факторов – как внешних, так и внутренних. Государство не поддерживает курс тенге в каком-либо коридоре и не гарантирует стабильность курса. Курс российского рубля тоже подвержен значительным колебаниям, так как состояние экономики соседней страны также зависит от множества факторов, важнейшим из которых является состояние сырьевых рынков. В связи с этим выбор валюты для инвестирования означает принятие вкладчиком на себя валютных рисков.

Если не принимать во внимание резко укрепившийся в 2016 году российский рубль и рассмотреть более традиционные валюты, из которых складываются инвестиционные порт­фели казахстанцев, то налицо возросшая инвестиционная привлекательность тенге. Продемонстрированное укрепление курса тенге к доллару и евро вкупе с более высокой ставкой вознаграждения делают тенговые депозиты фаворитами на рынке инвестирования сбережений казахстанцев. Это подтверждает и статистика. Объем депозитов в тенге за минувший год увеличился на 66,4%, до 8,238 трлн тенге, тогда как в иностранной валюте снизился на 9,9%, до 9,926 трлн тенге. В результате удельный вес депозитов в тенге в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года повысился с 31 до 45,4%. Соответственно, по итогам 2016 года уровень долларизации депозитов в банках второго уровня составил 54,6%, снизившись с максимального значения 69,9% в январе 2016 года.

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