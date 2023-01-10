Финансовые потоки ГОБМП и ОСМС хотят объединить в Казахстане

Экономика , Здравоохранение
115
Диасов Ораз
корреспондент

Потоки финансов будут объединены в единый пул, с четким разграничением перечня медицинской помощи.

Фото: Kazpravda.kz

Министр здравоохранения Ажар Гиният на коллегии ведомства рассказала, как будет улучшена система медицинского страхования населения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Ажар Гиният отметила, что в 2023 году планируется увеличение финансирования медицинских услуг на 11% - до 2,4 трлн тенге, в том числе в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) – 1,4 трлн тенге, в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) – более 1 трлн тенге.

«Наряду с этим, будут пересмотрены тарифы по приоритетным направлениям медицинской помощи, в том числе с учетом повышения средней заработной платы медицинских работников. В 2023 году будет продолжена работа по привлечению населения в систему ОСМС, и, как следствие, увеличению финансовых поступлений. Вместе с этим, планируется осуществить объединение финансовых потоков ГОБМП и ОСМС в единый пул, с четким разграничением перечня медицинской помощи», - сказала министр.

В планах также обеспечить контроль финансовых потоков на всех этапах, в том числе через информационные системы.

«В результате реализации вышеуказанных мероприятий в текущем году ожидается повышение зарплаты медицинских работников, а также увеличение финансирования по таким направлениям, как: скорая медицинская помощь - на 2,5%, высокотехнологическая медпомощь - на 7,8%, стационарная помощь - на 2,7%, комплекс диагностических услуг - на 7,6%, стационарозамещающая помощь - на 5,3%, реабилитация - на 13,3%», - резюмировала Ажар Гиният.

Популярное

Все
Бездомных животных в Карагандинской области решено содержать не в приютах, а в… контейнерах
Пользователям социального такси отказали в перевозках, предложив взамен услуги деньги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
В первую пятерку претендентов на звание «Лучший композитор» французского конкурса Cannes Short Film Festival вошел казахстанец Давид Литвинов
Консерватизм креативом не испортишь
Верны присяге и служебному долгу
Позарились на чужое
Десятки жителей Шымкента потеряли деньги и надежду получить обещанную высокооплачиваемую работу в Турции
Пришло смирение, а боль осталась
Знания – сила
Кто поддержит бизнес-вумен?
Дело всей ее жизни
Наказание за вандализм и порчу чужого имущества ужесточили в Казахстане
Отходы – в удобрения
Покер за 24 минуты
Почти вдвое увеличен срок отработки для врачей, прибывших в Костанайскую область и получивших подъемные
В руках – лопаты, в сердцах – добро
Необходимость в новом формате управления жилищным фондом сегодня ни у кого не вызывает сомнения. Но вопросы остаются
Путеводная звезда Суриям
Госбюджет – это деньги налогоплательщиков. А потому представители общественности могут осуществлять контроль его расходования
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
В Казахстане усилят ответственность за экологические правонарушения и проявления вандализма
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Токаев дал поручения новым министрам
Управляли толпой во время январских событий: депутаты спросили о судьбе вооруженных "людей с рациями"
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Коммунальная ломка
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Токаев подписал поправки в конституционные законы

Читайте также

Здравоохранение
Есть ли дефицит парацетамола в Казахстане, ответила глава М…
Здравоохранение
Национальный центр детской онкологии и гематологии создадут…
Здравоохранение
Новый стандарт организации медпомощи недоношенным новорождё…
Здравоохранение
На нехватку врачей в Казахстане указали в Минздраве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]