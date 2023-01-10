Финансовые потоки ГОБМП и ОСМС хотят объединить в Казахстане

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Министр здравоохранения Ажар Гиният на коллегии ведомства рассказала, как будет улучшена система медицинского страхования населения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Ажар Гиният отметила, что в 2023 году планируется увеличение финансирования медицинских услуг на 11% - до 2,4 трлн тенге, в том числе в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) – 1,4 трлн тенге, в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) – более 1 трлн тенге.

«Наряду с этим, будут пересмотрены тарифы по приоритетным направлениям медицинской помощи, в том числе с учетом повышения средней заработной платы медицинских работников. В 2023 году будет продолжена работа по привлечению населения в систему ОСМС, и, как следствие, увеличению финансовых поступлений. Вместе с этим, планируется осуществить объединение финансовых потоков ГОБМП и ОСМС в единый пул, с четким разграничением перечня медицинской помощи», - сказала министр.

В планах также обеспечить контроль финансовых потоков на всех этапах, в том числе через информационные системы.

«В результате реализации вышеуказанных мероприятий в текущем году ожидается повышение зарплаты медицинских работников, а также увеличение финансирования по таким направлениям, как: скорая медицинская помощь - на 2,5%, высокотехнологическая медпомощь - на 7,8%, стационарная помощь - на 2,7%, комплекс диагностических услуг - на 7,6%, стационарозамещающая помощь - на 5,3%, реабилитация - на 13,3%», - резюмировала Ажар Гиният.