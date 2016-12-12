Финансовым оператором в сфере жилищного строительства в 2018 году станет АО "Байтерек DEVELOPMENT"

С 2018 года АО "Байтерек DEVELOPMENT" трансформируется в финансового оператора в сфере жилищного строительства. Об этом сообщил глава Национального холдинга "Байтерек" Ерболат Досаев, передает Kazpravda.kz
"В рамках государственно-частного партнерства Байтерек DEVELOPMENT будет продолжать финансирование жилищного строительства до 2018 года. После завершения первого цикла строительства жилья ранее выделенные 180 миллиардов тенге из Национального фонда будут направлены на строительство жилья через выкуп облигаций МИО и размещение обусловленных депозитов в БВУ. Все функции по отбору проектов и определению застройщиков будут переданы МИО. Кроме того, в 2017 году Байтерек DEVELOPMENT получит кредитный рейтинг и будет привлекать средства международных финансовых организаций под собственные гарантии", – отметил он.
В целом же, по словам Досаева, холдинг примет активное участие в реализации программы "Нұрлы жер". В частности, компанией запланировано привлечение банков второго уровня к обеспечению доступности жилья через механизм субсидирования ставки вознаграждения для конечного заемщика. Оператором этого направления выступит Казахстанская ипотечная компания, которая создавалась в 2001 году для выкупа ипотечных обязательств БВУ.
"Начиная с 2017 года, КИК будет субсидировать 7% в течение 7 лет по выданной ипотеке БВУ для населения под 17%. Таким образом, ставка вознаграждения для конечного заемщика составит 10%. Ежемесячные платежи снизятся в среднем на 30%. Свыше 8,3 тысячи заемщиков смогут получить облегченную ипотеку через БВУ", – говорит глава холдинга.
На 2017 год в республиканском бюджете уже предусмотрено 10 млрд тенге, которые позволят субсидировать ипотеку БВУ на 125 млрд тенге. Вознаграждение КИК составит 1,3% от объема ипотечного портфеля. Данная мера позволит стимулировать увеличение количества банков, участвующих в механизме субсидирования.
"Кроме того, начиная с 2017 года, КИК ежегодно будет направлять поступающие платежи от арендного жилья на выкуп прав требований по ипотечному портфелю БВУ, – продолжает Досаев. – В результате в течение 15 лет планируется направить на строительство жилья и выкуп ипотечных займов на сумму 112 миллиардов тенге. Данные средства будут повторно реинвестированы БВУ на выдачу новой ипотеки".
По направлению стимулирования предложения для населения через выдачу доступных займов застройщикам предлагается расширить перечень приоритетных отраслей в ДКБ-2020 и предоставить возможность частным застройщикам субсидировать ставку вознаграждения 7% по кредитам, получаемым в банках под 17%. Таким образом, конечная ставка вознаграждения для застройщика составит 10%.
"Оператором субсидирования выступит фонд "Даму", который обеспечит быстрый и максимальный охват застройщиков. Для этого потребуется внесение дополнений в Единую программу поддержки предпринимательства "ДКБ-2020", – говорит Досаев.
В итоге за счет облегченного кредита застройщики смогут построить свыше 600 тыс. кв. м жилья. При этом до 50% построенного жилья будет реализовано через механизмы жилстройсбережений.