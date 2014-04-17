Финансовый сектор стабилен

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В совещании приняли участие руководитель Администрации Президента Нурлан Нигматулин, председатель Национального банка Кайрат Келимбетов, заместитель Премьер-Министра – министр финансов Бахыт Султанов, помощник Президента по экономическим вопросам Ербол Орынбаев, министр экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев, а также заместители председателя Национального банка.

В ходе совещания были обсуждены текущие вопросы и задачи финансового сектора страны, а также заслушан отчет Национального банка за 2013 год и I квартал 2014 года.

Глава государства отметил, что в целом на сегодня развитие финансового сектора в стране можно охарактеризовать как стабильное.

– Кредиты в экономике по сравнению с прошлым годом выросли на 13%. Объемы депозитов населения достигли 10 триллионов тенге. Средства Национального фонда, который является гарантом нашей экономической безопасности, превысили 70 миллиардов долларов, увеличившись за год почти на 22%. Завершился процесс объединения пенсионных активов в Единый накопительный пенсионный фонд. Страховой рынок также растет, его активы за отчетный период увеличились на 18%. Для системного подхода к дальнейшему укреплению финансовой сферы Национальный банк вместе с Правительством разрабатывают Концепцию развития финансового сектора до 2030 года. Эту работу нужно завершить к июню текущего года, – сказал Нурсултан Назарбаев. 

К. Келимбетов доложил о ходе выполнения задач, возложенных на Национальный банк, в частности, по реализации денежно-кредитной политики и обеспечению стабильности финансовой системы.

По итогам совещания Глава государства дал ряд поручений Национальному банку и Правительству по снижению уровня неработающих кредитов в портфелях банков второго уровня, обеспечению перехода банковского сектора на стандарты капитала «Базель III», усилению защиты прав потребителей финансовых услуг, повышению качества услуг, а также развитию рынка ценных бумаг, сообщила пресс-служба Президента. 

Владимир ОСИПОВ

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

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