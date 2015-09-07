Финансы для АПК

Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область
Как известно, Программой по развитию АПК в Казахстане «Агробизнес-2020» предусмотрено поэтапное сокращение прямого кредитования АО «Холдинг «КазАгро» субъектов АПК и осуществление фондирования банков второго уровня, МКО, КТ и других финансовых институтов.
В связи с этим корпорация при поддержке Ассоциации финансистов Казахстана провела семинары по обучению работников банков второго уровня: как кредитовать животноводство, работать с залоговым обеспечением в сельской местности, соблюдать юридическую составляющую и так далее. На данном этапе фондирования средства направлялись именно на животноводство, в последующем планируется расширять спектр услуг.
На сегодня корпорация уже предоставляет фондирование АО «Bank RBK», АО «Банк Астаны» и АО «Цеснабанк» для финансирования сельхозтоваропроизводителей. Ведутся работы по сотрудничеству с другими банками, и многие из них выражают заинтересованность в реализации Программы по развитию АПК, увеличении своего кредитного портфеля в сфере сельского хозяйства.
Так, например, Цеснабанк уже приступил к финансированию заемщиков по программе «Кулан», в частности, в Костанайской области. Здесь хозяйства, занимающиеся животноводством, приобрели 411 лошадей. Средняя сумма займа составила около 50 млн тенге.
Характерный пример в этом плане – ТОО «Алтын-Бел Д» в селе Аккудук Аулиекольского района. В советское время здесь было отделение овцеводческого совхоза. В рыночных условиях оно разорилось. Село небольшое, но ухоженное, в колодцах вкусная вода, вокруг живописная природа, рядом – оживленная трасса. Люди не хотят покидать родину. Однако с работой здесь есть проблемы. Хозяйство сначала занялось выращиванием зерновых, но это труд сезонный. Затем добавило племенное животноводство – крупный рогатый скот аулиекольской породы. А вот в нынешнем году решило включиться в программу «Кулан» – естественно, с учетом ее выгодного кредитования.
Директор Асет Койшин рассказывает, что ставку сделали на знаменитую кушумскую породу лошадей, славящуюся большим выходом вкусного мяса с каждой головы животных, а также кумысом. На момент подачи заявки в банк хозяйство имело 72 головы собственных беспородных лошадей. За счет 5,4 млн тенге заемных средств приобрело 9 жеребцов-производителей у племенного хозяйства из Актюбинской области. Еще 128 кобыл маточного поголовья купили за 44,8 млн тенге в своей области. Сейчас табуны привольно пасутся в степи – хозяйство располагает более чем 10 тыс. га пастбищ.
Посредством фондирования корпорации и в товариществе, и в Цеснабанке удовлетворены совместным сотрудничеством. Хозяйство и до этого стало достаточно крепким, чтобы отвечать по своим обязательствам. А теперь получило новый импульс к развитию. Коневодство с ростом поголовья будет добавлять сельчанам новые рабочие места с круглогодичной занятостью. Отрасль эта, очевидно, будет в данных условиях более доходной, чем овцеводство. Во всяком случае, основателям предприятия это виднее – они здесь родились и выросли.

