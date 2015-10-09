Финансы на «зеленые» проекты Свежий выпуск 548 Станислав МИХАЛЬЧИК

В мире есть примеры абсолютно независимых поселений, которые потреб­ляют энергию только от возобновляемых источников энергии – в Германии, Дании, Испании. К примеру, датское правительство развивает сектор «зеленой» экономики в комплексе – энергоэффективность, ресурсосбережение, управление отходами, вторичное использование ресурсов, водный сектор и т. д.

По официальным данным, доля возобновляемых источников энергии в Казахстане сегодня невелика – всего 0,6% в общем объеме традиционных источников, включая и мини ГЭС. Но эта сфера сегодня активно развивается. Причем к альтернативным источникам обращают свои взоры не только крупные предприятия, но и мелкий бизнес.

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», дочерняя компания холдинга «КазАгро», финансирует сельских жителей и сельхозтоваропроизводителей. В течение последних 3 лет в числе прокредитованных фондом появились и «зеленые» проекты.

Один из них реализуется в Актюбинской области. На средства программы кредитования «Мурабаха» (привлеченные в Исламском банке развития) в 2013 году фонд профинансировал приобретение и установку альтернативных источников энергии крестьянским хозяйством «Алимжан», которое расположено в 280 км от Актобе и 180 км от Хромтау. Основная деятельность – животноводство и растениеводство. Здесь производят молоко и продукты из него, а также фураж для продажи местному населению.

Ранее в хозяйстве из-за дальности от населенных пунктов не было электричества. Проводить традиционные линии электропередач оказалось очень дорого, небольшое хозяйство эти расходы не потянуло бы. И когда глава хозяйства Сырлыбай Умиров услышал о том, что фонд финансирует приобретение солнечных батарей и ветрогенераторов, решил рискнуть. И не прогадал.

На 3 млн тенге, полученных в кредит, сельский предприниматель приобрел гибридное оборудование мощностью 3 кВт. В комплект вошли ветровой генератор, восемь солнечных панелей, контролеры, монитор и температурный сенсер. Компания, поставившая оборудование, обязалась осуществлять техническое сопровождение.

– Установил солнечные батареи и ветрогенератор в 2013 году, – говорит Сырлыбай Умиров. – Вот уже третий год оборудование работает без сбоев. Оно очень надежное, устойчивое к вет­рам и влаге. Для тех, кто находится в отдаленных точках сельской местности, это незаменимый помощник. Используем его для выработки электричества – подключаем свет, телевизор, доильный аппарат, холодильник.

Еще один профинансированный фондом «зеленый» проект реализуется в ауле Бесколь Северо-Казахстанской области. Заемщик фонда Сермухамет Орал­улы получил кредит по программе «Дорожная карта занятости-2020» на приобретение оборудования по безотходному производству топливных гранул – евродров, уменьшающих расход древесины и вредные выбросы в окружающую среду.

Вырубка лесов, как известно, является одной из главных проблем лесных регионов. При переработке и дальнейшем использовании до 35% дерева превращаются в отходы. Поскольку основной деятельностью ИП «Ахмутдинов» является изготовление столярных изделий, здесь давно задумывались о дальнейшем использовании стружки и опилок. Теперь индивидуальный предприниматель производит так называемые евродрова, которые не требуют дополнительных затрат на сырье, имеют высокую калорийность (выработку тепла), при горении выбрасывают в 100 раз меньше вредных веществ по сравнению с углем, образуют почти вдвое меньше шлака и конденсата.

– С помощью этого оборудования мы производим пеллеты из отходов деревообработки, которые по теп­лоэффективности приравниваются к природному каменному углю и являются экологическим топливом, – говорит глава ИП «Ахмутдинов» Сермухамет Оралулы. – В цехе работают 12 человек.

В Акмолинской области в 2014 году фондом профинансирован проект ИП Саята Садвакасова, основным видом деятельности которого является озеленение и благоустройство. На момент получения кредита у него уже был семилетний опыт работы и небольшой коллектив. Питомник, в котором предприниматель выращивает деревья, расположен близ Астаны, в селе Степном Шортандинского района.

На кредитные средства в размере 9 млн тенге, выданные фондом по программе «Кәсіпкер», предприниматель приобрел саженцы тополя, ивы, вяза, ели, сосны, а также необходимый в хозяйстве погрузчик с навесным оборудованием. В питомнике постоянно работают 2 человека, в осенне-весенний период штат увеличивается за счет наемных рабочих до 10 единиц. Местные деревья, готовые к посадке, поставляются на предприятия города, занимающиеся озеленением.

Так клиенты фонда вносят свой вклад в развитие «зеленых» технологий, которые становятся частью нашей жизни и служат большой цели – снижают негативное воздействие человека на окружающую среду, уменьшают количество отходов, повышают энергоэффективность.



