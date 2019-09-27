​Финансы в эпоху Disrupt

В рамках третьего дня работы конгресса председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан Наталья Годунова приняла участие в панельной сессии на тему «Как обеспечить устойчивое развитие в эпоху Disrupt: управленческие и технологические решения», а также провела ряд двусторонних встреч с руководителями высших органов аудита Японии, Азербайджанской Республики и с генеральным директором IDI.

На двусторонней встрече с президентом Правления аудита Японии Юджи Морита были обсуждены вопросы обмена опытом, обучения и профессионального развития государственных аудиторов в части применения информационных систем в аудиторской деятельности и развития аудитов эффективности и финансовой отчетности.

С председателем Счетной палаты Азербайджанской Респуб­лики Вугаром Гюльмамедовым рассмотрены вопросы проведения аудита консолидированной финансовой отчетности и аудита Национального фонда. Были приняты решения по обмену опытом в вышеуказанных сферах.

На двусторонней встрече с генеральным директором IDI Эйнаром Гориссэн обсуждены перспективы внедрения мировой системы сертификации государственных аудиторов, вопросы сотрудничества по организации обучения и сертификации по аудиту эффективности.

– Мы высоко ценим вклад Инициативы развития INTOSAI (IDI) в расширении возможностей аудита. Мероприятия, которые активно проводит IDI (долго­срочные региональные учебные программы, региональные вспомогательные и партнерские программы, а также учебные семинары и практикумы IDI в ключевых областях государственного аудита), влияют на глобализациию и распространение лучших практик среди высших органов аудита мира, – отметила в своем выступлении Наталья Годунова.

По итогам встречи была дос­тигнута договоренность по проведению семинаров, обучающих курсов специально для Счетного комитета со стороны IDI.