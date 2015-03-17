Свежий выпуск Финиш «многодневок»

Седьмой отрезок пути итальянец Валерио Аньоли закончил третьим, а на восьмом первенствовал его соотечественник Андреа Гвардини. К слову, это была четвертая победа Гвардини на восьми этапах «Тура Лангкави». Но на подиум в генеральной классификации он так и не попал: лучший результат в Малайзии показал алжирец Юсеф Региги (MTN-Qhubeka), вторым был Валерио Аньоли.

Завершилась и французская «многодневка» «Париж – Ницца». Под занавес организаторы устроили для участников гонку с раздельным стартом, которую выиграл австралиец Ричи Порт (Team Sky). Лучшим в «Астане» в этот день был эстонец Рейн Таарамяэ (11-е место). В общем зачете победу одержал Порт, датчанин Якоб Фульсанг из «Астаны» финишировал седьмым.