Финиш на крыше высотки 498 Юрий ЛИФИНЦЕВ

Говоря об уникальности подобных стартов в нашей стране, нужно помнить о том, что никакое это все-таки не ноу-хау. Во многих странах народ бегает по лестницам высотных жилых домов уже многие десятилетия, там давно фиксируются рекорды по скорости покорения небоскребов.

Еще в советские времена хотели подключиться к этому движению и алматинцы, но сочли более интерес­ным, экстремальным, креативным, как сейчас говорят, бег по лестнице на плотине в районе катка «Медеу». И правильно тогда подумали, но...

Праздник «Баспалдак» и сейчас у нас с успехом проводится, однако мысль о любопытных состязаниях внутри большого города, на соседней улице, не оказалась забытой. Коллектив, проводящий «Алматы-Марафон», при поддержке строительной компании Global решил позвать горожан в жилой комплекс AFD Plaza, где компактно расположены несколько 23-этажных зданий.

Предварительно, конечно, поговорили с жильцами, не станут ли те возражать, если в выходной день с утра пораньше в их домах станут бегать спортивного телосложения люди, человек этак сто. Жильцы ответили согласием, и уже после этого организаторы «Алматы-Марафона» на своем сайте разместили приглашение потенциальным участникам «Вертикального забега» зарегистрироваться. Собрать-то надо было всего сотню желающих, но когда в первый же день от горожан было получено пять сотен анкет, стало ясно: участников придется не набирать, а отбирать.

Отобрали 107 человек. Самых подготовленных, тренированных, а чтобы бег на 23-й этаж (80 мет­ров над уровнем земли, почти 600 ступенек) не показался им медом, решено было перед стартом забега предложить участникам выполнить некий гимнастический разминочный комплекс, включавший отжимания от земли и бурпи – выпрыгивание вверх с хлопком в ладоши над головой.

Незатейливый вроде комплекс, но вместе с последующим бегом по лестнице он уже представлял из себя гремучую смесь нагрузок на различные группы мышц. И даже с таким «довеском» само покорение 23-этажных жилых домов (участники в зависимости от возрастных категорий бежали в одном из трех соседних корпусов) оказалось под силу буквально всем отобранным претендентам на победу. Для того, собственно, и отбирали первопроходцев, чтобы они непременно справились с нелегким заданием организаторов и послужили примером для энтузиастов бега по ступенькам, которых немало и в других наших крупных городах.

Соревнования очень понравились завсегдатаям Алматинского марафона, а победителями пилотных состязаний стали Ержан Джанарстанов и Жанна Мамажанова (18–27 лет), Маулен Жанпеисов и Ксения Манджгаладзе (28–35 лет), Азат Жалаиров и Алма Рулас (36–45 лет). Лучший результат дня (2 минуты 31 секунда), показанный Ержаном Джанарстановым, теперь станет рекордом «Вертикального забега», а сами состязания, по всей вероятности, получат статус традиционных. Об этом с надеждой говорили многие участники.



