Свежий выпуск Финиш на Розовом озере

Представители команды Mobilex Racing Team Канат Шагиров и Александр Мороз (выступавшие на Toyota Hilux Overdrive) стали 1-ми в своем классе, 2-ми – в группе Т1 (модифицированные и усовершенствованные внедорожники) и 4-ми – в «абсолюте» (зачет внедорожников и грузовиков). А Юрий Сазонов и Арслан Сахимов (Hummer H3) показали 2-й результат в своем классе, 3-й – в группе Т1 и 5-й – в «абсолюте».

Представители другой казахстанской команды – Off Road Kazakhstan – Андрей Чередников и Дмитрий Цыро (Hummer H3) финишировали 5-ми в своем классе, 7-ми – в группе Т1 и 12-ми – в «абсолюте». А Марат Абыкаев и Андрей Чипенко (Nissan) заняли 2-е место в группе Т2 (серийные модели внедорожников) и 13-е – в «абсолюте».