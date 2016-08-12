​Финиш турнира

548
Юрий МАКАРОВ

Вчера на турнире были сыграны заключительные и расставившие команды на итоговые места матчи. Днем за третью ступеньку пьедестала почета боролись «Адмирал» и «Куньлунь Ред Стар», а вечером главный приз оспаривали «Барыс» и «Металлург».

В финале – соседи

Третий тур розыгрыша Кубка Президента Казахстана по футболу среди юношей до 17 лет стал самым результативным: в четырех играх участники забили в ворота друг друга аж 22 мяча. Вот итоги встреч, прошедших на спортивной базе БИИК близ Шымкента: Россия (Краснодарский край) – Азербайджан – 1:12, Таджикистан – Иран – 2:1, «Крузейро» (Казахстан) – Кыргызстан – 0:5, Казахстан – Албания — 1:0.

Юношеская сборная Казахстана в группе А набрала 9 очков и заняла первое место. В квартете В первенствовали ребята из Кыргызстана — 7 очков. Вчера вечером соседи в решающем матче между собой определили победителя турнира. За третье место соревновались юные спортсмены Албании и Ирана, а остальные участники оспаривали места с 5-го по 8-е.

Характер – нордический

Эту многодневку называют по-разному: и «Арктическая гонка», и «Тур Норвегии». Нынче участники вышли на старт лишь в четвертый раз. Первый этап быстрее всех преодолел хозяин трассы Александер Кристофф из российской «Катюши», второе и третье места заняли немец Джон Дегенкольб (Giant-Alpecin) и голландец Данни Ван Поппель (Team Sky). Лучшим в команде «Астана» был казахстанец Руслан Тлеубаев, занявший 7-е место.

Помимо него команду Astana Pro Team на севере Норвегии представляют казахстанцы Арман Камышев и Максат Аязбаев, бельгиец Лауренс де Вриз, голландец Ларс Боом и итальянец Андреа Гуардини. Финиш гонки состоится 14 августа.

Последние штрихи

Сборная Казахстана по футзалу, ведущая подготовку к финальному турниру чемпионата мира, провела в Алматы два товарищеских матча с национальной командой Узбекистана, которая тоже скоро поедет на мундиаль в Колумбию. В первом поединке подопечные главного тренера нашей дружины Какау выиграли со счетом 6:1, голы в составе победителей забили Михаил Першин, Дуглас (2), Николай Пенгрин, Арнольд Кнауб и Павел Таку. На следующий день преимущество хозяев в счете было не таким значительным – 4:2. В повторном матче отличились Эвертон, Лео, Серик Жаманкулов и Дуглас.

Сборная Казахстана вскоре поедет в Таиланд, где ее соперниками в международном турнире будут готовящиеся к мировому первенству команды Таиланда и Ирана, а также футзалисты Японии. Расписание матчей с участием нашей сборной, которые состоятся в Бангкоке, таково: 20 августа – Казахстан – Иран, 21 августа – Казахстан – Япония, 23 августа – Казахстан – Таиланд.

