​Финиш уже близок

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Юрий МАКАРОВ

Многодневная велогонка «Тур озера Цинхай» в центральной части Китая проводится сравнительно недавно, с 2002 года. Но уже дважды ее победителями становились казахстанские спортсмены: в 2009 году – Андрей Мизуров, в 2014-м – Илья Давыденок.

В нынешнем году нашу страну на Туре представляют молодые гонщики из континентальной команды Vino 4-ever. Мы уже сообщали о том, что третий этап выиграл казахстанец Евгений Гидич, а сегодня можем добавить: и пятый этап тоже остался за фаворитом северо-казахстанской команды. В генеральной классификации он сохранил за собой 2-е место, уступая лидеру – украинцу Виталию Буцу из команды Kolls – всего 9 секунд. На 7-й строчке текущего протокола земляк Евгения и его партнер по команде Жандос Бижигитов.

Победы за океаном

Казахстанские теннисисты продолжают выступления в международных турнирах разного уровня, которые проходят в США и Финляндии.

Юлия Путинцева во втором круге Citi Open (Вашингтон) обыграла хозяйку корта Усиэ Майтане Арконада – 6:4, 4:6, 6:4 и вышла в следующий раунд. Там же, в Америке, на челлендж-турнире Binghamton Open Андрей Голубев после побед над Эваном Кингом (США) – 7:6, 2:6, 6:2 и итальянцем Эриком Крепальди – 6:2, 6:1 прошел в четвертьфинал. Там он сыграет с Ллойдом Гласс­пулом (Великобритания).

А вот Александр Недовесов в Стране тысячи озер сначала победил Милоша Секулича (Швеция) – 6:1, 6:2, а затем не смог справиться с португальцем Педро Соуза – 5:7, 3:6.

Взлетает мяч над Бухтармой

Розыгрыш Кубка Казахстана по пляжному волейболу собрал в поселке Бухтарма Восточно-Казахстанской области многих наших ведущих игроков, членов сборной страны. В конечном итоге фавориты и разыграли почетный трофей, встретившись в финальных матчах.

У мужчин в турнире приняли участие 24 команды. Первое место завоевали Дмитрий Яковлев и Сергей Богату (команда «Ушкын-Искра»), обыгравшие в решающем поединке Александра Бабичева и Алексея Кулешова («Каспий-1»). За награды в женских состязаниях боролись 15 пар, а сильнейшими среди них предсказуемо стали Татьяна Машкова и Ирина Цымбалова («Жетысу»). Второе место завоевали Бахтыгуль Самаликова и Анна Елеференко («Каспий-1»). После кубковых состязаний участники остались в Восточном Казахстане, где вчера начался третий тур чемпионата Казахстана по бич-волею.

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