Финно-угорский салют стране

925
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Не берусь судить о других государствах, но Казахстан – та страна, где бережно хранят традиции предков, с уважением относятся к соседям, умеют дружить и ценить мир, единство и согласие. Это в очередной раз и продемонстрировал ежегодный летний фестиваль «Живем в семье единой». В городском парке культуры и отдыха гостей приветствовали многочисленные участники областного финно-угорского ЭКО. Праздник прошел под девизом « Мы – единый народ Казахстана» и был посвящен 25-летию Независимости РК.

Финно-угорское этнокультурное объединение в состав АНК региона вошло год назад. За это время в его состав вошли 79 человек семи национальностей: венгры, коми-пермяки, марийцы, мордва, удмурты, финны и эстонцы. У них разный возраст и интересы, но всех их объединяет стремление изучать традиции и обряды предков и передавать эти знания детям и внукам.

Совет старейшин объединения возглавляет ветеран труда Александр Болло, совет матерей – Валентина Иванова, молодежное крыло – Олег Николашин, домашнюю мастерскую «Финно-угорский сувенир» – Елена Тутасова. Еженедельно для членов центра проводится час удмуртского языка. За год ЭКО наладило связи с Ассоциацией финно-угорских народов Российской Федерации, с финно-угорскими центрами Омска, Саранска, Сыктывкара, Лахти Финляндской Республики, с финно-карельским центром Алматы.

Один из активнейших в АНК области центр за первую половину нынешнего года провел 37 мероприятий. Самые яркие из которых – участие во Всемирном конгрессе финно-угорских народов в городе Лахти (Финляндия), подписание соглашения о взаимодействии с омским областным финно-угорским культурным центром, конкурс стихов «Я благодарен Родине своей», посвященный Дню благодарности, и конкурс рисунков «Я – казахстанец, я – часть ассамблеи», а также первый городской конкурс по декоративно-прикладному и художественному творчеству среди осужденных граждан. В этом ряду и успешное выступление в региональном фестивале «Финноугория Сибирская-2016! С трехсотлетием, Омск!», мероприятия в рамках проекта «Этноисточник добра».

…Организаторы постарались, чтобы День культуры финно-угорских народов запомнился всем. Сильные и уверенные в себе мужчины смогли испытать себя в мордовском состязании «Акша келу» – «Белая береза». Участники должны были присесть как можно больше раз, держа на плечах полутораметровое березовое полено, которое весит не менее 30 кг. Спортивное направление продолжила презентация клуба финской ходьбы, которая доступна людям любого возраста и комплекции. Стартовав в парке, участники этого состязания прошли Президентскую милю.

Ну а какой же праздник без концерта?! Его участниками стали все творческие коллективы ЭКО. В их числе и семейный ансамбль «Эсьне» – лауреат регионального конкурса «Финноугория Сибирская-2016! С трехсотлетием, Омск!». В этот день они подарили зрителям зажигательную композицию «Вася-василек» и мордовскую народную песню «Мокшень крайняй». Когда солист ансамбля «Эсьне» Олег Николашин исполнял казахскую песню «Аспанға қараймын», восторженные зрители ринулись в пляс и наградили певца шквалом аплодисментов.

Мордовскую народную песню «Акша лов» исполнила Ксения Делиахметуглу на виолончели. А ученики Школы национального возрождения им. Каната Даржумана прочитали стихи о Родине на языках финно-угорских народов. Также в этот день выступили вокальное трио «Пайрем» («Праздник»), хореографический ансамбль «Самрук» под руководст­вом Светланы Зубковой и вокальное трио «Ошмес», исполнившие удмуртские, финские, мордовские, марийские и другие песни.

Есть хорошая народная поговорка: «Одними стихами и песнями сыт не будешь». На этот счет женщины ЭКО позаботились и специально для всех гостей праздника приготовили знатную удмуртскую ячневую кашу и толокняный кисель и угостили ароматными яблоками.

В своем выступлении председатель областного финно-угорского ЭКО Ольга Николашина отметила достижения страны за годы независимости. «Эта дата – символ единства и согласия, созидательного труда миллионов казахстанцев. История независимости Казахстана – это яркий путь побед и достижений, становления и самоутверждения нашего государства. И мы уверены – впереди у нас много свершений. Вместе с Лидером нации нас ждут новые победы и успехи!» – сказала она.

Заключительным аккордом праздника стало награждение активных участников объединения и руководителей творческих коллективов.

