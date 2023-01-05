Фируза Шарипова проведет бой за титул с чемпионкой Малави

Спорт
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Как отмечают в пресс-службе Фирузы, на сегодня еще никто из казахстанских боксеров девушек не проводил боев с такими опытными и рейтинговыми соперницами.

Фото: sports.kz

Менеджер чемпионки мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фирузы Шариповой Сергей Завилейский сообщил, что свой следующий бой Фируза проведет весной 2023 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

По информации пресс-службы спортсменки, весной 2023 года Фируза проведет свой следующий 10-раундовый бой против соперницы из Малави Рут Чисейл, за один из самых престижных титулов.

25-летняя Рут является чемпионкой Малави и одной из лидеров мирового рейтинга среди женщин боксеров. Провела 14 боев, 12 из которых выиграла, 7 боев победила нокаутом, последний бой прошел 26 декабря, где она также победила нокаутом.

В ближайшее время Фируза улетает на сборы в Тайланд, где приступит к общей физической подготовке.

Как отмечается, на данный момент еще никто из казахстанских боксеров девушек, кроме самой Фирузы, не проводил боев с такими опытными и рейтинговыми соперницами.

У себя на родине Чисейл работает в министерстве обороны, однако это не мешает ей выступать на профи-ринге.

Профессиональную карьеру Рут начала в 2015 году и за 2 года набила себе рекорд 8-0 боями против местных дебютанток.

Первый серьезный поединок "Черный шоколад" (прозвище спортсменки) провела в июне 2017 года: она отправилась в Швейцарию, где сразилась с местной чемпионкой Орнеллой Домини (15-2, 3 КО) и победила ее единогласным решением судей.

Затем Чисейл провела за границей еще 4 боя, один из которых был титульным — первый и единственный в ее профессиональной карьере.

В декабре 2021-го она стала чемпионкой Танзании, победив единогласным решением Грейс Мвакамеле (7-4, 5 КО).

В марте прошлого года Рут Чисейл потерпела второе поражение в профи: она уступила единогласным решением непобежденной боксерше из ЮАР Хедде Уолмаранс (7-0, 4 КО).

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