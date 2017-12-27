Фируза Шарипова впервые встретилась с Джемиллой Гонтарюк

Казахстанка Фируза Шарипова впервые лицом к лицу встретилась со своей соперницей по ближайшему бою на профессиональном ринге бельгийкой Джемиллой Гонтарюк, сообщает sports.kz
.
Напомним, 30 декабря на 12-тысячной Almaty Arena в Алматы Шарипова и Гонтарюк по прозвищу "Питбуль" встретятся в поединке за титул чемпионки мира
по версии IBO и за пояс WBC Silver во втором полулегком весе.
По требованиям Всемирного боксерского совета (WBC) "за семь дней до даты боя боксеры не должны превышать 5 процентов от их лимита веса". Шарипова и Гонтарюк проведут поединок во втором полулегком весе, лимит которого составляет 58,967 килограмма, или 130 фунтов.
Казахстанка успешно уложилась в вес
, показав 61,7 килограмма.