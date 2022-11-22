«Фишка» от многодетной мамы

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Жанар Мыктыбаева, область Жетысу

Гульназ Шакенову смело можно назвать настоящей казахской матроной: многодетная мать успевает и дом содержать в порядке, и детей воспитывать, и бизнес вести.

Гульназ Шакенова из села Сарыозек Кербулакского района вместе с супругом Сарсенбаем Садвакасовым воспитывают десятерых дочерей и четверых сыновей.

Три старших дочери уже создали свои семьи, остальные дети пока учатся в вузах и школах. Самому младшему сыну – Нургалыму – скоро исполнится два года.

Казалось бы, сидеть многодетной мамаше дома и ухаживать за детьми. Но Гульназ выбивает­ся из привычного стереотипа. Она женщина современная, деловая, инициативная. Быть просто домохозяйкой – не для нее. Посоветовавшись с супругом и заручившись поддержкой старших детей, решила открыть свое дело.

– Сначала обратилась в районный центр занятости, потом в рамках госпрограммы прошла обу­чение «азам» предпринимательства, – рассказала начинающая бизнесвумен. – Значительную часть времени посвятила работе над своим бизнес-проектом. В его разработке мне очень помогли дети. Совместно мы изу­чили местный рынок услуг и решили открыть кофейню.

Детям во время студенчества доводилось в Алматы подрабатывать в таких заведениях. Поэтому, исходя из собственного опыта, они добавили услугу «кофе с собой», и это стало «фишкой» семейного заведения. Подобных кафе в селе нет, а это повышает его конкурентоспособность.

Когда Гульназ успешно защитила проект и получила для его открытия безвозмездный грант в сумме более чем один миллион тенге, вся семья была рада.

Здание для кофейни искали недолго, придумали сразу и название. По словам предпринимательницы, для успешного ведения дела потребовалось уделить особое внимание сервису и качест­ву варки кофе, придерживаться прием­лемых цен, чтобы соответствовать ожиданиям прежде всего сельских покупателей.

По словам Гульназ, очень выручил прежний опыт.

– Как жена и мать, я с самого начала замужества училась готовить разные блюда, многое переняла от мамы и бабушки. Они, кстати, у меня тоже были многодетными. Нас у мамы было 12, у бабушки – 15, у прабабушки – 18 детей. Но дети, один он у вас или десять, – это прежде всего большая ответственность и готовность удовлетворить их желания. Приходилось учиться многому на ходу, изучать рецепты, чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое. Научилась печь пироги, рогалики, блины, разнообразные булочки, пирожки и многое другое. Потом пошли первые заказы на семейные мероприятия. Людям понравилась моя выпечка. Так хобби постепенно стало приносить доход. Теперь же мы превратили его в бизнес. На грант и вырученные средства приобрели хорошую кофемашину, необходимую мебель, оплатили первые месяцы аренды здания, сделали ремонт, – поведала предприимчивая женщина.

Посетители довольны ассортиментом кофейни, появились уже и постоянные клиенты. Среди них много молодежи. Заходят сюда и проезжающие люди. Вот семейная пара Булбул и Аслана Касеновых остановилась перекусить. Взяли кофе и выпечку. Остались очень довольны.

– Если все хорошо пойдет, планируем расшириться, – делится планами бизнесвумен. – Для этого хочу попытаться выиграть грант по поддержке социальных проектов на сумму в пять миллионов тенге. Сейчас кофейню ежедневно посещают 15–20 человек, есть еще заказы. Работы хватает. Также хотим наладить приготовление пиццы, донера, курицы на гриле. Пока в заведении заняты два человека, с расширением будем увеличивать и число рабочих мест.

Со стороны государства многодетная семья также получила поддержку. Как обладательница подвески «Алтын алқа» в 2019 году Гульназ получила большой частный дом. Один из ее детей бесплатно посещает детский сад.

Смотришь на эту женщину и не можешь скрыть восхищения. Настоящая казахская матрона! Как же она успевает и дом содержать в порядке, и детей воспитывать, и вести бизнес?

– Ответ лежит на ладони, – смущаясь, отвечает женщина. – Важно воспитывать любовь и уважение в семье, чувство локтя. Мы с супругом не ругаем детей, советуемся с ними. Они в свою очередь помогают и поддерживают друг друга. Старшие всегда приходят на помощь младшим, помогают с уроками, вместе делают домашние дела. Так и должно быть в большой семье, только тогда в ней будут мир и лад.

У многодетной мамы можно научиться многому. Она не жалуется на трудности, не просит ни у кого помощи, а просто взяла в свои руки собственную судьбу и судьбу своих детей. Конечно, временами бывает очень непросто. Но Гульназ Шакенова никогда не сдается и всегда старается найти выход из самой сложной ситуации. Она каждый раз учится новому и не скрывает, что ей это очень интересно.

Примеру молодой женщины могли бы последовать и другие потенциальные бизнесмены. Для желающих открыть свое дело в регионе в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2022 годы запланировано предоставление государственных грантов на сумму свыше 89 млн тенге.

В настоящее время 40 человек, в том числе 14 молодых предпринимателей и 26 граждан из социально уязвимых слоев населения, получили более 40 млн тенге. До конца года безвозмездные гранты могут получить еще 33 жителя района.

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