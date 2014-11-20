Fitch подтвердило рейтинг Банка развития Казахстана на уровне "BBB"

Экономика
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Ксения Воронина
Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Банка развития Казахстана ("БРК") в иностранной и национальной валюте на уровнях "BBB" и "BBB+" соответственно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Прогноз по рейтингам – "стабильный".

Рейтинги БРК отражают мнение Fitch о высокой вероятности получения поддержки от Правительства Казахстана в случае необходимости. Такое мнение обусловлено тем фактом, что конечным собственником банка является  государство, важной ролью финансового института в проводимой государством экономической политике и умеренным объемом поддержки БРК, если она потребуется.

По мнению Fitch, ликвидность банка в настоящее время находится на комфортном уровне. Отмечается, что на конец октября 2014 года БРК имел ликвидные активы в размере $1,4 млрд, включавшие в основном размещения в НБ РК и долговые ценные бумаги инвестиционной категории.

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