Fitch подтвердило рейтинг Банка развития Казахстана на уровне "BBB" Экономика 629 Ксения Воронина

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Банка развития Казахстана ("БРК") в иностранной и национальной валюте на уровнях "BBB" и "BBB+" соответственно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Прогноз по рейтингам – "стабильный".



Рейтинги БРК отражают мнение Fitch о высокой вероятности получения поддержки от Правительства Казахстана в случае необходимости. Такое мнение обусловлено тем фактом, что конечным собственником банка является государство, важной ролью финансового института в проводимой государством экономической политике и умеренным объемом поддержки БРК, если она потребуется.



По мнению Fitch, ликвидность банка в настоящее время находится на комфортном уровне. Отмечается, что на конец октября 2014 года БРК имел ликвидные активы в размере $1,4 млрд, включавшие в основном размещения в НБ РК и долговые ценные бумаги инвестиционной категории.