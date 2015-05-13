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Fitch подтвердило рейтинг Казахстана
Алла ДЕМЕНТЬЕВА
Аналитики отмечают, что, как и все крупные производители и экспортеры нефти, Казахстан столкнулся с непростым вопросом: является ли текущий шок по цене на нефть временным или постоянным явлением? «В итоге власти страны решили применить консервативный подход, пересмотрев допущения по цене на нефть в сторону понижения для бюджета на 2015 год с 90 долл./;барр. до 50 долл./;барр. и сократив расходы на 10%, – отмечается в сообщении агентства. – Такой шаг согласуется с длительной историей взвешенной фискальной политики, для которой были характерны неоднократные профициты бюджета и наращивание валютных резервов в Национальном фонде РК».
По мнению Fitch, сильный суверенный баланс Казахстана обеспечивает значительные возможности для маневра без давления на суверенную кредитоспособность. В частности, речь идет о чистых иностранных активах государства, которые превышают 40% ВВП, а общий государственный долг был менее 15% ВВП.
Стабильный прогноз означает, что факторы для понижения и повышения рейтингов сбалансированы, считают аналитики агентства. Однако ряд рисков вместе или в отдельности могут привести к негативному рейтинговому действию. Один из таковых рисков – длительный период снижения цен на нефть. К позитивному рейтинговому действию могут привести шаги, направленные на укрепление кредитно-денежной и валютной политики; эффективная реструктуризация банковских балансов. А также шаги, направленные на снижение уязвимости государственных финансов к резким негативным изменениям цены на нефть в будущем. Например, за счет сокращения дефицита не нефтяного бюджета, который в настоящее время оценивается в более чем 9% от ВВП.

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