Fitch понизило рейтинг Казахстана до "BBB"

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Казахстана в иностранной валюте до уровня "BBB" с "BBB+" и в национальной валюте до уровня "BBB" с "A-", передает Kazpravda.kz
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При этом прогноз по рейтингу "стабильный".
"Понижение рейтинга Казахстана отражает резкое увеличение дефицита бюджета до 5% ВВП в 2015 году по сравнению с профицитом в размере 3,5% ВВП на протяжении предыдущих 5 лет. Государственный долг страны увеличился до 22,1% ВВП в 2015 году по сравнению с 13,9% в 2014 году на фоне резкого снижения курса национальной валюты, – пояснили эксперты. – Fitch ожидает, что экономика Казахстана сократится на 1% в 2016 году, что значительно ниже пятилетнего среднего роста на 4,6%. Снижение реальной заработной платы и резкое падение доходов в долларовом выражении будет сокращать потребительские расходы".
По информации агентства, инфляция в Казахстане в марте достигла 15,7%, а это самый высокий уровень почти за 7 лет, но эксперты ожидают ее снижение на 10% к концу 2016 года.
В течение года аналитики прогнозируют сокращение дефицита бюджета страны до 2% ВВП.
Рейтинг долговых обязательств по необеспеченным облигациям в иностранной валюте Казахстана также был понижен до уровня "BBB" с "BBB +".