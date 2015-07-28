Fitch Ratings улучшило прогнозы

Свежий выпуск
374
Динара ЮСУПОВА
Fitch Ratings напоминает, что недавно Казахстан выпустил 10-летние облигации со ставкой 5,125% и 30-летние облигации со ставкой 6,5% на 4 млрд долларов. Приток иностранной валюты от эмиссии еврооблигаций и продолжение политики контролируемой девальвации, по мере того как центральный банк делает шаги в сторону инфляционного таргетирования, ограничивают риск еще одной девальвации, отмечается в сообщении агентства. Аналогичной той, что произошла в феврале 2014 года.
«Как следствие, мы пересмотрели свой прогноз по курсу тенге к доллару на конец 2015 года, – подчеркивает аналитическая служба Fitch Ratings. – Мы по-прежнему ожидаем, что курс тенге ослабнет и достигнет лимита в 198 тенге за доллар к концу 2015 года. Однако это будет представлять собой снижение примерно на 8,5% за год, а не девальвацию на 20%, которую мы принимали в расчет ранее».
Корректировка валютного коридора соответствует постепенному движению в сторону инфляционного таргетирования к 2020 году, о котором Национальный банк дал понять в мае. Увеличение гибкости обменного курса будет способствовать защите экономики и государственных финансов от внешних потрясений и может уменьшить стимулы для долларизации».
Также в сообщении отмечается, что подтверждение рейтинга Казахстана на уровне «BBB+» со «Стабильным» прогнозом в мае отражало мнение Fitch Ratings о том, что сильный государственный баланс должен быть в состоянии выдержать недавние внешние шоки, в частности, падение цен на нефть, рецессию в России и замедление в Китае. Казахстан имеет достаточную внешнюю ликвидность, напоминает агентство. (Международная – или внешняя – валютная ликвидность – это способность страны своевременно рассчитываться по внешним долгам. Она характеризует­ся соотношением между валютными резервами и суммой внешней задолженности. – Ред.). Коэффициент внешней ликвидности Казахстана равен 255%, с учетом активов Национального фонда. В то время как медианный уровень для стран с рейтингом «BBB» составляет 144%, а медиана для стран Европы с развивающейся экономикой – 95%. Аналитики отмечают относительную стабильность валютных резервов Национального банка с декабря. Также, анализируя проводимую бюджетную политику, аналитики отмечают, что власти Казахстана адаптируются к более низкой норме цен на нефть и продвигают экономические реформы для стимулирования инвестиций и роста.

Популярное

Все
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Дело о спецЦОНах передано в суд
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
На Евровидении победила певица из Швеции
Антикор начал расследование в отношении главы столичного управления Алии Кожабаевой
В Турции проходят выборы президента и парламента
Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области
Первый в этом году выезд механизаторов ТОО «Зеренда-Астық» на весеннюю обработку поля оказался омрачен стычкой с собственниками земельных паев, не позволившими трактору заехать на пашню
Мощная магнитная буря прогнозируется в мае
Казахстан победил Норвегию на чемпионате мира по хоккею
Итоги индивидуальных соревнований чемпионата мира по дзюдо в Дохе
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Несколько дней пожарные тушили очередное возгорание на мусорном полигоне, закрытом по решению суда
Поезд врезался в стадо овец в Алматинской области
Живого мужчину извлекли из-под завалов через 3 месяца после землетрясения в Сирии
Отлетевшее колесо травмировало астанчанку на остановке (видео)
Сельский детектив: акмолинцу  вернули пропавший табун лошадей
Новая школа покрылась трещинами в Жамбылской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Пять новаций Социального кодекса
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы

Читайте также

Этот парень верблюда поднимет…
От аула до Сеула
Дом, где мама рядом
Кумыс доброй надежды

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]