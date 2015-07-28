Fitch Ratings улучшило прогнозы Свежий выпуск 374 Динара ЮСУПОВА

Fitch Ratings напоминает, что недавно Казахстан выпустил 10-летние облигации со ставкой 5,125% и 30-летние облигации со ставкой 6,5% на 4 млрд долларов. Приток иностранной валюты от эмиссии еврооблигаций и продолжение политики контролируемой девальвации, по мере того как центральный банк делает шаги в сторону инфляционного таргетирования, ограничивают риск еще одной девальвации, отмечается в сообщении агентства. Аналогичной той, что произошла в феврале 2014 года.

«Как следствие, мы пересмотрели свой прогноз по курсу тенге к доллару на конец 2015 года, – подчеркивает аналитическая служба Fitch Ratings. – Мы по-прежнему ожидаем, что курс тенге ослабнет и достигнет лимита в 198 тенге за доллар к концу 2015 года. Однако это будет представлять собой снижение примерно на 8,5% за год, а не девальвацию на 20%, которую мы принимали в расчет ранее».

Корректировка валютного коридора соответствует постепенному движению в сторону инфляционного таргетирования к 2020 году, о котором Национальный банк дал понять в мае. Увеличение гибкости обменного курса будет способствовать защите экономики и государственных финансов от внешних потрясений и может уменьшить стимулы для долларизации».

Также в сообщении отмечается, что подтверждение рейтинга Казахстана на уровне «BBB+» со «Стабильным» прогнозом в мае отражало мнение Fitch Ratings о том, что сильный государственный баланс должен быть в состоянии выдержать недавние внешние шоки, в частности, падение цен на нефть, рецессию в России и замедление в Китае. Казахстан имеет достаточную внешнюю ликвидность, напоминает агентство. (Международная – или внешняя – валютная ликвидность – это способность страны своевременно рассчитываться по внешним долгам. Она характеризует­ся соотношением между валютными резервами и суммой внешней задолженности. – Ред.). Коэффициент внешней ликвидности Казахстана равен 255%, с учетом активов Национального фонда. В то время как медианный уровень для стран с рейтингом «BBB» составляет 144%, а медиана для стран Европы с развивающейся экономикой – 95%. Аналитики отмечают относительную стабильность валютных резервов Национального банка с декабря. Также, анализируя проводимую бюджетную политику, аналитики отмечают, что власти Казахстана адаптируются к более низкой норме цен на нефть и продвигают экономические реформы для стимулирования инвестиций и роста.