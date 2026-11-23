Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг АО «Самрук-Қазына» на уровне BBB со стабильным прогнозом, а АО «НК «Қазақстан темір жолы» – на уровне BBB- со стабильным прогнозом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Самрук-Қазына»

Фото: АО «Самрук-Қазына»

Оценки агентства по-прежнему основываются на высокой вероятности предоставления государственной поддержки обеим организациям. Рейтинг «Самрук-Қазына» приравнен к суверенному, поскольку Fitch оценивает вероятность экстраординарной государственной поддержки как практически гарантированную (Virtually Certain).

Это обусловлено тем, что государство является единственным акционером Фонда, назначает его руководство и использует Фонд в качестве инструмента реализации стратегических государственных задач.

Рейтинг КТЖ на одну ступень ниже и отражает оценку вероятности государственной поддержки как чрезвычайно высокой (Extremely Likely), а также самостоятельный кредитный профиль компании на уровне bb-. КТЖ полностью принадлежит государству через «Самрук-Қазына» и является национальным железнодорожным оператором.