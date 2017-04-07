Спорт
Фитнес-тренер из Астаны преподает тай-бо на 9 месяце беременности
Ботагоз Балтабаева
Жительница Астаны Александра Омарова находится на последнем месяце беременности, но при этом не перестает вести активный здоровый образ жизни. Ежедневно по полтора часа фитнес-тренер проводит интенсивные тренировки в стиле боевого искусства. Причем занятия по тай-бо женщина не прекращает вести на протяжении всей своей беременности, передает Kazpravda.kz.

"Я преподаю тай-бо. Это фитнес в стиле боевого искусства. В основы наших тренировок входят: кикбоксинг, элементы бокса, муай тая, каратэ, MMA. Также я преподаю авторские программы. Кроме того, у нас есть силовые тренировки, но в основном у нас идет кардио- и функциональный тренинг", – рассказала Александра Омарова.



По ее словам, данный вид тренировок позволяет девушкам сбросить вес, укрепить мышцы, так как во время занятий идет проработка всех групп мышц, приобретение рельефа, гибкости, скорости, пластики, растяжки и силы. Однако, как заверяет Александра, в свои группы по тай-бо она принимает далеко не каждого желающего.

58e791b48094c1491571124.JPG

"На свои тренировки я прошу, чтобы каждый ученик прошел медосмотр. Я не принимаю женщин с варикозным расширением вен, считаю, что это немного опасно ввиду нашей высокой физической нагрузки, потому что здесь присутствуют интенсивные прыжковые и беговые элементы. Женщинам с позвоночными грыжами я советую также более спокойный вид занятий. Естественно, противопоказаны тренировки тай-бо людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тахикардией, ишемической болезнью сердца, сложными заболеваниями желудка, к примеру, если язва тяжелой степени, и также женщинам, имеющим проблемы со зрением. Желательно, чтобы человек был совершенно здоров", – отметила тренер.

58e791e95f2931491571177.JPG

Находясь на 9-м месяце беременности, Александра Омарова активно занимается этим сверхактивным видом тренировок.

"Я планирую тренироваться вплоть до родов. Сейчас у меня идет 37-я финальная неделя. Самочувствие пока вроде бы отличное, не меняется. Но видите, это все индивидуально. Поэтому, если женщина на начальной стадии беременности уже ощущает слабость и недомогание, если есть какие-то противопоказания, то конечно, ей лучше просто ограничиться пешими прогулками, то есть каждый день, хотя бы от 30 до 60 минут спокойным шагом прогуливаться на свежем воздухе. Этого будет достаточно. Если женщина много лет тренируется, например, с детства, никогда не прекращает свои занятия, то ей не стоит прекращать их и во время беременности", – уверена Александра.

58e790db09aca1491570907.JPG

По мнению фитнес-тренера, чем активнее мама, тем впоследствии будет активнее и ее ребенок. При этом у Александры есть подтверждающие эту теорию "живые" примеры – это ее дети, вынашивая которых, женщина также не переставала усиленно тренироваться.

"Мои дети любят спорт. Дочь мы отдали в 3 годика на художественную гимнастику. Это очень рано, она не хотела сначала заниматься, потом приучилась. Уже шесть лет тренируется и числится в спортивной школе олимпийского резерва. Сын занимается в этом зале у нас кикбоксингом. Я не скажу, что он очень серьезно занимается, ему всего 5 лет. Он ходит только первый год, но он активный мальчик, спортивный, у него хороший удар, и еще мы занимаемся танцами – лезгинкой. Они оба очень активные в спорте, я думаю, что возможно им это передалось от меня", – с гордостью подчеркнула Омарова.

58e790fcb50cb1491570940.JPG

Кроме того, трижды будущая "мама" поведала о том, как реагирует ее еще неродившийся малыш на ее активные увлечения.

"Мой ребенок на тренировки реагирует, как мне кажется, отлично. У меня беременность третья. Поэтому я все эти беременности ощущаю, что настроение поднимается. Именно в момент тренировки ребенок не шевелится, он наверное отдыхает, спит, как я думаю. Когда я вечером приезжаю домой, сажусь с чашечкой чая перед телевизором, он начинает шевелиться, двигаться. Я вообще не чувствую, что мои тренировки ему как-то мешают. Чем я активней, тем он наоборот спокойней", – сообщила Александра.

Фитнес-тренер рассказала, что любовь к спорту привили ей еще с детства. В семье Омаровых никогда не употребляли алкоголь, не курили и придерживались правильного питания. Эти правила соблюдает сегодня и Александра и приучает к ведению здорового образа жизни своих детей.

"Я с детства старалась правильно питаться: гречка, кефир, суп овощной на воде. Не совсем это было всегда вкусно и приятно. Это из семьи пошло. С семи лет я ходила на художественную гимнастику, не длительный период. Затем я занималась в танцевальных коллективах, потом преподавала танцевальные программы, после перешла на кикбоксинг. Мне захотелось чего-то более активного, харизматичного, дерзкого. На кикбоксинге выполнила мастера спорта, окончила физкультурный институт. То есть все эти годы – с 7 до 32 лет – тренируюсь без перерыва. Всегда нахожусь в хорошей физической форме", – рассказала тренер.

58e791260d82f1491570982.JPG

По секрету Омарова поделилась, что врачам о своих усиленных тренировках не рассказывает.

"Я не сообщала врачам, что тренируюсь. Зачем их беспокоить, сразу начнут, мол, ответственность с себя снимаем. Просто во избежание этого я не говорила. Сама на себе проводила опыты, как говорится, эксперимент под свою ответственность. Родители и супруг всегда поддерживают меня", – сообщила Омарова.

Казахстанским женщинам Александра советует относиться к беременности не как к "болезни" и перестать излишне оберегать себя от всего.

"Хочу пожелать, чтобы все женщины стремились заводить детей, потому что состояние беременности – это прекрасное состояние, хотя не всегда радует, бывает и токсикоз, и какая-то тяжесть, усталость. Чтобы женщины не боялись заниматься спортом, вести активный образ жизни, по возможности совмещали спорт с беременностью. Чтобы были немного проще по отношению к этому состоянию, ведь беременность – это не болезнь. Многие садятся на диван и оберегают себя от всего, не открывают окна, чтобы не дай бог, не простудиться. Относитесь к беременности просто, с душой. Прислушивайтесь к своему организму, и он вам подскажет", – рекомендует Омарова.

В завершение беседы Александра добавила, что возобновить свои тренировки планирует сразу спустя сутки или двое после родов.

"Я не смогу две недели просто сидеть дома, потому что мои суставы, мышцы, связки требуют нагрузки и тренировки", – заявила Александра.

Врачи, в свою очередь, говорят о том, что умеренные активные нагрузки беременным не противопоказаны, а даже рекомендуются. Медицинские специалисты советуют будущим мамам заниматься йогой, гимнастикой, плаванием.

Популярное

Все
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Тонкая красная нить инфоцыганства
Чем позже ваш ребенок ­узнает, что такое Всемирная паутина, тем меньше у вас будет головной боли
Виноват ли климат и климат ли виноват?
Мир можно изменить, если изменить людей
Так вершились судьбы миллионов
Скоро ли жители и гости столицы получат удобный выезд из города на скоростную трассу?
О новой мошеннической схеме предупреждает казахстанцев ЕНПФ
Тише едешь – дальше будешь
«Черный принц», «елизавета» и... «болото»
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 августа
Новый сезон изысканий принес группе отечественных и зарубежных ученых, ведущих раскопки в Кызылординской области, сенсационное открытие
Острота ума и спокойствие сердца
Хотят и могут
Познакомиться с образцами исконного казахского народного творчества можно на открывшейся в столице выставке
Мама не любит Интернет
Больше половины организаций образования Костанайской области, в которых проводилась аттестация, не прошли проверку
В лидерах – «Актобе»
«Бавария» бьет рекорды
Жест доброй воли
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Армении
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
Снег выпал в ВКО
Жители Талгара возмутились состоянием новой школы, построенной за три миллиарда тенге
175 штрафов "накатал" водитель с подложными номерами
Оставьте нас в покое! Так отреагировали горожане в ответ на включение более сотни многоэтажных домов в программу реновации
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
Созвучие великих
Премьера телеверсии балета «Шелковый путь» состоится в конце августа
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Спорт
Алимханулы сделал громкое заявление
Спорт
Жанибек Алимханулы без боя станет полноправным чемпионом ми…
Спорт , В мире
Роналду принял решение по "Манчестер Юнайтед"
Спорт
Семь голов в одном матче забил казахстанский футболист

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]