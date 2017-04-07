Фитнес-тренер из Астаны преподает тай-бо на 9 месяце беременности
Ботагоз Балтабаева
Жительница Астаны Александра Омарова находится на последнем месяце беременности, но при этом не перестает вести активный здоровый образ жизни. Ежедневно по полтора часа фитнес-тренер проводит интенсивные тренировки в стиле боевого искусства. Причем занятия по тай-бо женщина не прекращает вести на протяжении всей своей беременности, передает Kazpravda.kz.
"Я преподаю тай-бо. Это фитнес в стиле боевого искусства. В основы наших тренировок входят: кикбоксинг, элементы бокса, муай тая, каратэ, MMA. Также я преподаю авторские программы. Кроме того, у нас есть силовые тренировки, но в основном у нас идет кардио- и функциональный тренинг", – рассказала Александра Омарова.
По ее словам, данный вид тренировок позволяет девушкам сбросить вес, укрепить мышцы, так как во время занятий идет проработка всех групп мышц, приобретение рельефа, гибкости, скорости, пластики, растяжки и силы. Однако, как заверяет Александра, в свои группы по тай-бо она принимает далеко не каждого желающего.
"На свои тренировки я прошу, чтобы каждый ученик прошел медосмотр. Я не принимаю женщин с варикозным расширением вен, считаю, что это немного опасно ввиду нашей высокой физической нагрузки, потому что здесь присутствуют интенсивные прыжковые и беговые элементы. Женщинам с позвоночными грыжами я советую также более спокойный вид занятий. Естественно, противопоказаны тренировки тай-бо людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тахикардией, ишемической болезнью сердца, сложными заболеваниями желудка, к примеру, если язва тяжелой степени, и также женщинам, имеющим проблемы со зрением. Желательно, чтобы человек был совершенно здоров", – отметила тренер.
Находясь на 9-м месяце беременности, Александра Омарова активно занимается этим сверхактивным видом тренировок.
"Я планирую тренироваться вплоть до родов. Сейчас у меня идет 37-я финальная неделя. Самочувствие пока вроде бы отличное, не меняется. Но видите, это все индивидуально. Поэтому, если женщина на начальной стадии беременности уже ощущает слабость и недомогание, если есть какие-то противопоказания, то конечно, ей лучше просто ограничиться пешими прогулками, то есть каждый день, хотя бы от 30 до 60 минут спокойным шагом прогуливаться на свежем воздухе. Этого будет достаточно. Если женщина много лет тренируется, например, с детства, никогда не прекращает свои занятия, то ей не стоит прекращать их и во время беременности", – уверена Александра.
По мнению фитнес-тренера, чем активнее мама, тем впоследствии будет активнее и ее ребенок. При этом у Александры есть подтверждающие эту теорию "живые" примеры – это ее дети, вынашивая которых, женщина также не переставала усиленно тренироваться.
"Мои дети любят спорт. Дочь мы отдали в 3 годика на художественную гимнастику. Это очень рано, она не хотела сначала заниматься, потом приучилась. Уже шесть лет тренируется и числится в спортивной школе олимпийского резерва. Сын занимается в этом зале у нас кикбоксингом. Я не скажу, что он очень серьезно занимается, ему всего 5 лет. Он ходит только первый год, но он активный мальчик, спортивный, у него хороший удар, и еще мы занимаемся танцами – лезгинкой. Они оба очень активные в спорте, я думаю, что возможно им это передалось от меня", – с гордостью подчеркнула Омарова.
Кроме того, трижды будущая "мама" поведала о том, как реагирует ее еще неродившийся малыш на ее активные увлечения.
"Мой ребенок на тренировки реагирует, как мне кажется, отлично. У меня беременность третья. Поэтому я все эти беременности ощущаю, что настроение поднимается. Именно в момент тренировки ребенок не шевелится, он наверное отдыхает, спит, как я думаю. Когда я вечером приезжаю домой, сажусь с чашечкой чая перед телевизором, он начинает шевелиться, двигаться. Я вообще не чувствую, что мои тренировки ему как-то мешают. Чем я активней, тем он наоборот спокойней", – сообщила Александра.
Фитнес-тренер рассказала, что любовь к спорту привили ей еще с детства. В семье Омаровых никогда не употребляли алкоголь, не курили и придерживались правильного питания. Эти правила соблюдает сегодня и Александра и приучает к ведению здорового образа жизни своих детей.
"Я с детства старалась правильно питаться: гречка, кефир, суп овощной на воде. Не совсем это было всегда вкусно и приятно. Это из семьи пошло. С семи лет я ходила на художественную гимнастику, не длительный период. Затем я занималась в танцевальных коллективах, потом преподавала танцевальные программы, после перешла на кикбоксинг. Мне захотелось чего-то более активного, харизматичного, дерзкого. На кикбоксинге выполнила мастера спорта, окончила физкультурный институт. То есть все эти годы – с 7 до 32 лет – тренируюсь без перерыва. Всегда нахожусь в хорошей физической форме", – рассказала тренер.
По секрету Омарова поделилась, что врачам о своих усиленных тренировках не рассказывает.
"Я не сообщала врачам, что тренируюсь. Зачем их беспокоить, сразу начнут, мол, ответственность с себя снимаем. Просто во избежание этого я не говорила. Сама на себе проводила опыты, как говорится, эксперимент под свою ответственность. Родители и супруг всегда поддерживают меня", – сообщила Омарова.
Казахстанским женщинам Александра советует относиться к беременности не как к "болезни" и перестать излишне оберегать себя от всего.
"Хочу пожелать, чтобы все женщины стремились заводить детей, потому что состояние беременности – это прекрасное состояние, хотя не всегда радует, бывает и токсикоз, и какая-то тяжесть, усталость. Чтобы женщины не боялись заниматься спортом, вести активный образ жизни, по возможности совмещали спорт с беременностью. Чтобы были немного проще по отношению к этому состоянию, ведь беременность – это не болезнь. Многие садятся на диван и оберегают себя от всего, не открывают окна, чтобы не дай бог, не простудиться. Относитесь к беременности просто, с душой. Прислушивайтесь к своему организму, и он вам подскажет", – рекомендует Омарова.
В завершение беседы Александра добавила, что возобновить свои тренировки планирует сразу спустя сутки или двое после родов.
"Я не смогу две недели просто сидеть дома, потому что мои суставы, мышцы, связки требуют нагрузки и тренировки", – заявила Александра.
Врачи, в свою очередь, говорят о том, что умеренные активные нагрузки беременным не противопоказаны, а даже рекомендуются. Медицинские специалисты советуют будущим мамам заниматься йогой, гимнастикой, плаванием.