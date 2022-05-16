Фитнес-тренер сбывал наркотики в Экибастузе

Оперативники Павлодарской области пресекли противоправную деятельность преступной группы из числа жителей Павлодара, занимавшихся сбытом наркотических средств синтетического происхождения на территории Экибастуза, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По имеющейся информации, молодых людей объединяли увлечение спортом и работа курьерами-закладчиками в Интернет-магазине, рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области Малик Онгарбаев.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, был задержан тренер одного из спортивных клубов Павлодара, куда он приехал на своем автомобиле для осуществления тайников-закладок с запрещенными веществами.

В результате досмотра у 29-летнего молодого человека и его 19-летнего пособника, было обнаружено 47 грамм "гашиша" и более 52 грамма наркотиков синтетического происхождения. Установлено, что подозреваемые, используя мессенджер Telegram, посредством закладок распространяли синтетические наркотики.

В полиции отметили, что по данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 297 УК РК - незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.

Обоим фигурантам судами избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.