Фитосанитарные и карантинные сертификаты можно получить в ЦОНах

Территориальные инспекции Комитета госинспекции в АПК МСХ РК начали выдавать фитосанитарные и карантинные сертификаты через ЦОНы РК, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на РГП "ЦОН".
"Раньше данные услуги граждане могли получить только в территориальных инспекциях Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК. Теперь они оказываются на альтернативной основе госорганом и центрами обслуживания населения. При этом обратиться за оформлением услуг в ЦОНы можно с понедельника по субботу, с 9 утра до 20.00 вечера, без перерыва на обед", – отметила генеральный директор РГП "ЦОН" Асемгуль Балташева.
Сроки получения карантинного и фитосанитарного сертификатов – 3 и 5 рабочих дней соответственно.
Для получения в ЦОНе карантинного сертификата на перемещения подкарантинной продукции на территории РК при себе необходимо иметь только документ, удостоверяющий личность. "А для выдачи фитосанитарного сертификата на вывоз подкарантинной продукции за пределы страны необходимо также предоставить требование в области карантина растений Национальной службы по карантину растений страны-импортера. К слову, в обоих случаях необходимо заполнить заявку", – пояснила Балташева.
По ее словам, в ближайшее время данные услуги будут предоставляться в пилотном режиме в 32 ЦОНах, список которых можно посмотреть здесь
. В будущем планируется оказывать их во всех ЦОНах на общем основании.
Напомним, что на сегодняшний день в Казахстане функционируют 267 ЦОНов, которые оказывают 212 государственных услуг. За 10 месяцев 2015 года в ЦОНах Казахстана оказано более 30 миллионов услуг, 22 миллиона из них – в электронном формате.