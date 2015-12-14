Экономика
Физический объем товарооборота между Казахстаном и Россией вырос
Талгат Исенов
Двусторонний товарооборот между Россией и Казахстаном в в текущем году вырос в физическом объеме. Об этом заявил Посол РФ в Казахстане Михаил Бочарников на брифинге в Астане, подводя итоги российско-казахстанского сотрудничества в 2015 году, передает Kazpravda.kz. 

По его словам, если считать показатели в американской валюте, то в сравнении с прошлым годом (когда товарооборот составил 20 млрд у. е.) наблюдается снижение примерно на 23%.

"Однако эти цифры не являются показателем сами по себе, они строятся без учета волатильности валютных курсов. Если же считать в рублях, то мы имеем рост на 25 процентов, также есть рост и в физическом объеме. При этом российский экспорт в Казахстан вырос более чем на 10 процентов", – сказал Бочарников.

Как отметил дипломат, двусторонняя торговля продолжается на высоком уровне и в условиях снижения цены на углеводороды приобретает новые характеристики – увеличивается роль продукции с добавленной стоимостью.

Также российский посол добавил, что дополнительным фактором стабильности между странами стал ЕАЭС.

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