Физики или лирики? Две школы не поделили здание

В декабре 2020 года худшкола наконец-то въехала в это здание, в апреле 2021 года его официально оформили за ней. Это прекрасный памятник истории и культуры XIX века – Дом купцов Ванюшиных. Радовались все: и педагоги, и ученики, и родители. Кажется, сама атмосфера особняка способствует полету фантазии юных художников, развитию их творческого потенциала. Кроме того, здание находится в центре старого Уральска, минута пешком по хорошо освещенному скверу – и вы на главной улице города, где проходит множество автобусных маршрутов.

Многие вопросы решали при спонсорской поддержке местных предпринимателей. Но во главу угла поставили задачу – обеспечить школу собственным зданием. Школа существует с 1979 года и все это время кочует по неприспособленным помещениям. Мы начали ходить к депутатам, обивали пороги управления образования, областного акимата.

– Моя дочь окончила здесь третий класс, – рассказывает она. – Когда мы только подавали документы, худшкола ютилась на втором этаже музыкальной школы. Занятия часто отменялись – то света не было, то мощностей не хватало, так как электрощит был в аварийном состоянии. Иногда уроки шли в полутьме. В прошлом году меня выбрали председателем Попечительского совета. Мы получили длинный список того, что необходимо для нормальных занятий: от мольбертов до муфельных печей.

В минувший понедельник в актовом зале художественной школы собралось более сотни родителей и педагогов. На повестке дня один вопрос – отстоять свое право проводить занятия в этом здании, переданном художественной школе на баланс в апреле прошлого года.

В Уральске Детскую художественную школу им. Сакена Гумарова вновь просят освободить помещение. Причем делается это в интересах частной физико-математической школы, филиал которой работает даже без лицензии.

– Но, как оказалось, находившаяся здесь раньше школа № 38 оставила нам не только здание, – продолжает Алия Базарбаева. – Три кабинета на первом этаже еще при ней занимала частная физико-математическая школа. После того, как из бюджета были выделены деньги и проведен косметический ремонт, поступило распоряжение отдать ФМШ весь первый этаж. А в этом году пришло уведомление освободить для нее еще более тысячи квадратных метров.

Художественной школе как государственному коммунальному казенному предприятию из бюджета выделяются деньги на ремонт (только проект­но-сметная документация на капремонт, намеченный в следующем году, стоит более 20 миллионов тенге), и при этом она должна уйти в другое здание, освободив помещение в интересах частника. Вопиющая несправедливость!

Нам предлагают помещение в другом районе города. Но туда автобусы не ходят. Как дети будут добираться темными дворами и закоулками до центральных улиц? Детей из частной школы с солидной ежемесячной оплатой за занятия, как правило, возят родители. А нашу художественную школу посещают много детей из многодетных, малообеспеченных семей, есть дети с особыми потребностями, которые лечатся с помощью рисования и искусства. Как они должны добираться туда?

Котельная там не работает, света нет, здание в ветхом сос­тоянии. На сегодня вряд ли государство выделит средства на его ремонт. Как-то на приеме аким области мне сказал: «Физико-математическая школа – престиж для нашего города». А наша художественная школа, которая существует с 1979 года, член ЮНЕСКО! Педагоги, как ювелиры, ограняют юные таланты. Многие из выпускников выбрали творческие специальности, учатся и работают по всему миру. И везде высоко оцениваются академичес­кие знания, полученные в школе. Это ли не престиж региона? Неужели в Уральске нет другого здания для физико-математичес­кой школы, неужели власти не могут выделить такой богатой организации участок земли под строительство собст­венного здания? Мы требуем, чтобы это здание оставили за художественной школой! – выражает позицию родителей и коллектива председатель Попечительского совета.

– Это вообще нонсенс: единст­венной в регионе государственной детской художественной школе с богатой, почти полувековой историей до сих пор не иметь собственного здания! Мы постоянно меняем адрес, поэтому многие даже не знают, что в Уральске есть художественная школа, – говорит педагог Гульмира Куспанова. – Если опять переедем в неудобное место, много наших учеников просто перестанут ходить на занятия.

Практически каждый из сот­ни собравшихся в актовом зале мог привести свои доводы в пользу того, что здание должно остаться за художественной школой. Родители говорили о важности занятий творчеством, в то время когда большая часть детей тратит свое время на компьютерные игры, о перспективах специальностей, вост­ребованных сегодня на рынке, базой для которых являются полученные здесь знания. Педагоги объясняли, что выделять школе по несколько кабинетов в разных зданиях для занятий по изобразительному искусству, скульптуре нереально. Для этого потребуется из одного района города в другой постоян­но переносить методические материалы, оборудование, инвентарь, натурфонд.

Только высококультурное общество, создающее все условия молодым поколениям для полноценного развития творческого потенциала, может обеспечить себе технологический прогресс. Почему же у нас интересы этой сферы часто учитываются по остаточному принципу. А потом сами удивляемся: что не так с нашим обществом? Откуда столько агрессии и несправедливости? Какие акценты мы расставляем в воспитании и образовании, не давая росткам прекрасного закрепиться в детских душах? Да и какой нравственный урок дети получают из этой ситуации – кто богаче, тот и прав?..

Многие открыто высказывались о том, что сложившаяся ситуация коррупционна. С тем, что интересы частной физико-математической школы лоббируются, согласен и председатель Западно-Казахстанского областного филиала Народной партии Казахстана, директор областного филиала Казахстанской ассоциа­ции непрерывного образования Борис Лаврентьев.

– Еще до того, как узнал о выселении художественной школы, я опубликовал пост, что красивейшее историческое здание с очень удобным месторасположением незаконно отдали частной компании, – поясняет он свою позицию. – В сентябре прошлого года филиал ФМШ торжественно открыли, а мы выяснили, что аренду они начали платить только в октябре. Коммунальные платежи они не платили до января. Когда копнули глубже, оказалось, что руководство худшколы заставили подписать договор аренды через отдел финансов города Уральска. То есть ФМШ пошла «легким» путем, получив площади не через тендер.

Даже если это филиал респуб­ли­канской школы, по закону он должен в региональном департаменте контроля качества образования получить лицензию. Прошлый год ФМШ показывала лицензию филиала, открытого в Нур-Султане. Но должна быть местная лицензия и все разрешения. В итоге эта школа за год так и не получила ни лицензии, ни заключений СЭС и пожарной службы.

Одним из учредителей ФМШ является АО «НИШ» – богатая организация с собственным зданием в Уральске. Почему они не разместят ФМШ у себя? Сегодня я прошелся по третьему этажу этого здания, где несколько кабинетов все же оставляют за художественной школой. Везде видны потеки. По словам педагогов, это еще и самое холодное крыло. ФМШ заняла кабинеты там, где сделан ремонт за счет бюджета. То есть и запланированный капремонт здания для частной компании будет проведен за счет бюджета? – задает вопросы Борис Лаврентьев.

– Получается, создали шикарные условия для чьего-то бизнеса, причем даже не местного. Мы направили письма в прокуратуру области, в Антикоррупционную службу и в СЭС, чтобы открыли проверку. Также мы подготовили запрос от имени депутата Парламента Ирины Смирновой, он будет направлен в Правительство и будет озвучен на Правительственном часе, если художественную школу не оставят в покое, – заключает он.

Сейчас в художественной школе насчитывается порядка 800 учеников, из них 500 – занимаются в здании, на которое претендует частная школа. Дополнительная площадь частной школе нужна, чтобы расшириться. Но и художка мечтает о том же. Желающих заниматься здесь – хоть отбавляй, а стоимость – самая низкая по республике.

Присутствовавшая на встрече с педагогами и родителями заместитель руководителя областного управления образования Светлана Темиргалиева, комментируя ситуацию, пояснила, что открытие частных школ способствует снятию переуплотнения, решению вопроса трехсменного обучения.

– В этом здании есть спортзал, поэтому оно больше подходит для общеобразовательной школы. С руководством же художественной школы сразу при переезде сюда было оговорено, что школа разместится здесь временно, – подчеркнула чиновница, чем вызвала бурю несогласия.

– Не было такого условия, – хором ответили педагоги.

– Недавно вам было предложено здание, где раньше размещалась школа-гимназия эстетичес­кого направления, – продолжила представитель уполномоченного ведомства. – Сейчас рассматривается еще один вариант – помещение вечерней школы, оно находится в удобном месте. Его проектная мощность, как и этого здания, – на 300 учащихся. Будем обсуждать и другие варианты.

В холле здания уже теснит проходы новая мебель, завезенная частной физико-математичес­кой школой. Между тем еще в минувший четверг руководство художественной школы отказалось подписывать в управлении финансов акт о передаче ФМШ более тысячи квадратных метров помещений здания. На прошедшей встрече педагоги и родители начали сбор подписей под обращением, которое они намерены направить в уполномоченные министерства и Главе государства.