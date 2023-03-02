Физкульт-пока?

Колонка обозревателей
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Асель Муканова

«Ура, завтра физкультура!» – радуется мой сын-третьекласс­ник. И тут же меняется в лице: «Правда, вряд ли нам дадут поиграть, наверное, опять заставят эстафету бегать».

Про трудности на его любимой «физре» сын рассказывает не в первый раз. Но я как-то упускала это из виду: были бы другие, более серьезные, как нам кажется, уроки сделаны.

Но тут я задумалась и решила выяснить: а что не так с физкультурой? И, честно говоря, ужаснулась.

Оказывается, в спортзале одновременно занимаются по четыре класса. Это, если в каждом по 35–40 учеников, набирается полтораста человек! Каждый класс забивается в свой уголок и делает то, что позволяют место и наличие инвентаря. В нашем случае чаще всего – эстафета.

Никто не спорит, эстафета – тоже физическая нагрузка, ­командный дух и все такое. Но как же обучение игровым навыкам, отработки техник владения мячом, полноценные игры и соревнования в конце концов? Да и вообще, такая толпа ребят в ограниченном пространстве – не есть безопасно!

Но, судя по словам сына, учителя физкультуры это мало заботит. Он то в смартфоне копается, то с коллегой беседует. Хотя замечания в его адрес и от родителей, и от руководства школы уже поступали. Впрочем, педагоги сами заложники ситуации…

Удовольствия от таких уроков, понятное дело, мало. Но наши дети хотя бы выходят в спортзал и могут побегать, выплеснуть свою детскую энергию. Задав этот вопрос в родительском чате, выяснила, что в одном из классов дети и вовсе проводят уроки физкультуры… в обычном душном кабинете. Что они там изучают, уж не знаю, но мама говорит, была бы рада хоть в такой толпе, но занятиям в спортзале.

Проблема с переполненностью средних школ в столице общеизвестна. Однако вопрос с уроками физкультуры, я считаю, надо незамедлительно решать.

В нашей школе три спортивных зала. Ну неужели нельзя как-то грамотно распределить уроки, чтобы не допускать такого столпотворения? Ведь эти уроки на самом деле не менее важны для подрастающего поколения, чем математика и языки.

Знакомая учитель физкультуры на мой вопрос, чему же можно научить детей в таких условиях, честно ответила: «Ничему!» Раньше она работала в районном цент­ре и говорит, что там ее уроки проходили полноценно. Мальчики и девочки занимались отдельно, каждый со своим учителем. А в прошлом году, оказывается, было решено классы не делить. За урок удавалось и рассказать теорию, и отработать технику, и на прак­тике ее закрепить. Сейчас – лишь бы занятие прошло: места мало, инвентаря не хватает, за всеми не уследишь…

Лично у меня складывается впечатление, что все это делается лишь с одной целью – вынудить родителей раскошелиться на платные спортивные секции. А у кого такой возможности нет, так и не научатся нормально играть в волейбол, футбол или кататься на лыжах.

Выяснилась и еще одна проб­лема младшеклассников. И хотя многие за проблему ее не считают, но для кого-то это ну просто жизненно важно. Для учеников младшей школы не предусмотрены раздевалки, и переодеваются мальчишки и девчонки прямо в кабинетах. Где-то по отдельности, а в нашем классе, как оказалось, все вместе.

Так вот некоторые мамы рассказывают, что их дети, причем и мальчики, и девочки, испытывают настоящий стресс каждый раз, когда нужно переодеться, а это, заметьте, трижды в неделю. Нынешние третьеклассники уже вполне осознанные люди, и «светить трусиками» перед одноклассниками им действительно нелегко.

Но, похоже, это мало кого волнует. Между тем психика детей формируется с раннего детства. Хотим их калечить? Ответьте, пожалуйста, господа и дамы из Минздрава и Минпросвещения...

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